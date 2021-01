PosteMobile ha deciso di riportare in campo una delle sue tariffe più gettonate. Stiamo parlando ovviamente, di Creami WOW Weekend 30 GB. La promo comprende un pacchetto completo di contenuti ad un prezzo davvero competitivo. Siamo certi che a molti farà gola. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Creami WOW Weekend 30 GB è una delle promo più note dell’operatore virtuale di Poste Italiane. Famosa sopratutto per il suo costo molto contenuto viene proposta periodicamente dall’azienda per periodi di tempo molto limitati. Dopo un po’ di assenza, PosteMobile ha deciso di riportarla in campo per qualche giorno. Vi farete sfuggire l’occasione?

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB: ecco i contenuti

Siete alla ricerca di un pacchetto completo di contenuti per il vostro smartphone ma non volete spendere troppo al mese? Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile potrebbe essere la promo giusta per voi. Il pacchetto, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro! Sono compresi nel prezzo anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Ti Cerco e Richiama Ora.

Possono attivare la promo tutti coloro che attivano una nuova SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero, attraverso la procedura online o tramite call-center. Il costo di attivazione è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM è gratuita. La tariffa, come già detto, risulta essere attivabile per un periodo di tempo molto limitato. Precisamente, solo il 13, 14, 15, 16 e 17 gennaio. Non sappiamo se la promo verrà riproposta in futuro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it