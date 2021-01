Samsung, i telecomandi delle prossime televisioni saranno a ricarica solare

Le televisioni sono dispositivi tecnologici fondamentali da avere nell’abitazione, per passare il tempo, informarsi seguendo i telegiornali e molto altro ancora. Non è un caso che praticamente in tutte le case ne troviamo almeno una. Sono numerose le aziende che operano in questo settore da decine di anni, ricercando sempre miglioramenti dal punto di vista del design, della qualità dell’immagine riprodotta e della qualità audio.

Oltre a una serie di nuovi televisori, Samsung ha anche annunciato un telecomando più ecologico al recente CES 2021. Il telecomando a celle solari può essere alimentato sia dalla luce interna che da quella esterna, o semplicemente dalla normale USB se le prime due non sono sufficienti.

Il nuovo telecomando di Samsung

Secondo Samsung, il telecomando stesso è anche piuttosto ecologico, poiché il 24%dei suoi 31 grammi di plastica è costituito da “polietilene tereftalato riciclato”. L’azienda afferma che il telecomando a energia solare aiuterà “a prevenire i rifiuti da 99 milioni di batterie AAA previste in sette anni“. Certo, potresti aiutare a mitigarlo utilizzando batterie ricaricabili in primo luogo, ma un telecomando a energia solare ridurrebbe almeno la dipendenza da esse. Samsung ha affermato che sta anche adottando misure per aumentare gli imballaggi ecologici nel 2021. Quest’anno quindi, tutte le nuove televisioni dell’azienda coreana vendute avranno all’interno questo innovativo telecomando a ricarica solare.

Ciò auspica quindi un’attenzione maggiore rivolta verso il problema dei cambiamenti climatici, con tutte le aziende che cercano, in un modo o nell’altro, di provare a ridurre l’inquinamento.

Foto di Ron Porter da Pixabay