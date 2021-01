Diversi gorilla allo zoo safari park di San Diego sono risultati positivi al Covid-19, con alcuni sintomi, in quello che si ritiene essere il primo focolaio tra questi primati in cattività. Si ritiene che otto gorilla che vivono insieme al parco abbiano il virus e molti hanno tossito. Tuttavia è stato confermato che almeno due sono risultati positivi e almeno tre sono asintomatici.

Sembra che l’infezione provenga da un membro del team di assistenza alla fauna selvatica del parco che è risultato positivo al virus ma asintomatico. Il parco ha confermato la presenza del Covid-19 attraverso campioni fecali dei gorilla, e i risultati dei test non”escludono definitivamente la presenza del virus in altri membri del gruppo.

Covid-19, anche i gorilla sono positivi al virus

I veterinari stanno monitorando da vicino i gorilla, che rimarranno nel loro habitat nel parco, a nord di San Diego. A parte un po di congestione e tosse, i gorilla stanno bene, Il gruppo rimane insieme in quarantena e mangia e beve. Si è fiduciosi in un pieno recupero. La trasmissione tra le specie è stata a lungo una zona di preoccupazione Covid-19, che i CDC dicono probabilmente origine da un pipistrello. Non è chiaro quali animali possano essere infettati, con un piccolo numero di cani e gatti che si è riferito di essersi ammalati in alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti.

Si ritiene che i casi di gorilla siano i primi segnalati da uno zoo negli Stati Uniti e forse nel mondo. Per ora, il team della fauna selvatica del parco di San Diego sta monitorando attentamente il loro comportamento. Vengono somministrate vitamine, liquidi e cibo, ma nessun trattamento specifico per il virus. I funzionari dello zoo stanno lavorando a stretto contatto con esperti che hanno curato il coronavirus negli esseri umani nel caso in cui gli animali sviluppassero sintomi più gravi.

Ovviamente dobbiamo tenere ben presente che a differenza nostra gli animali guariscono in modo diverso da noi, anche il modo di agire del Covid-19 è completamente diverso. Ad oggi ogni animale che è risultato positivo è guarito senza alcun trattamento di Covid-19.

Foto di 🎄Merry Christmas 🎄 da Pixabay