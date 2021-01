Dopo la vicenda del furto dei dati, molti utenti hanno perso la fiducia in ho. Mobile. É a ragione di ciò che molti stanno valutando il passaggio ad altri operatori. Nelle scorse ore, delle più famose aziende, TIM, ha deciso di proporre una tariffa dedicata proprio per questi utenti. Andiamo a scoprirla insieme.

Siete utenti ho. Mobile e non siete soddisfatti del servizio dell’operatore? La nuova offerta di TIM, Jet GPro potrebbe essere l’alternativa che fa al caso vostro. Stiamo parlando di un pacchetto con minuti e GB ad un prezzo speciale. Ecco tutti i dettagli.

TIM Jet GPro: tutti i dettagli della nuova tariffa

Ebbene sì, si chiama Jet GPro, la nuova tariffa di TIM pensata per coloro che vogliono passare all’operatore da ho. Mobile, LycaMobile e altri MVNO (esclusi Very Mobile e Kena Mobile). Jet GPro include minuti illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il costo mensile da sostenere è di 11,99 euro! Sono compresi nel costo mensile, anche i servizi hotspot personale e Tim Base e Chat (chat su WhatsApp e altri social senza consumare Giga).

La promo risulta essere attivabile, a tempo indeterminato, sia online (primo mese gratis) che tramite call-center. Come già detto, possono sfruttarla solo coloro che passano all’operatore da ho. Mobile, LycaMobile e altri MVNO. É previsto un costo di attivazione della SIM di 25 euro con 20 euro di traffico incluso (5 euro di attivazione). La spedizione è gratuita e il pagamento può essere semplicemente effettuato in contanti alla consegna al corriere. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Tim.it