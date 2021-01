Non molto tempo fa, il mondo dello streaming sembrava piuttosto semplice. Adesso sempre più spesso, i grandi protagonisti delle guerre di streaming stanno investendo in una serie di modelli di business e approcci per fornire contenuti ai consumatori. Amazon offre la sua variante su quasi tutti i modelli di business dei media in streaming.

I dispositivi su cui è possibile usufruire dell’on demand

L’unità di streaming video più grande e conosciuta di Amazon è Amazon Prime Video, che è vecchia all’incirca quanto la versione streaming di Netflix. Amazon Prime Video è stato effettivamente lanciato nel 2006. Da allora, Amazon Prime ha subito una serie di trasformazioni, tra cui molteplici cambi di nome, cambiamenti tecnologici.

E, come Netflix, Amazon Prime Video è ora disponibile in circa 200 paesi.I contenuti Amazon Prime Video comprendono film, programmi TV e, nel caso degli abbonamenti ai canali Prime Video, reti premium come HBO e CBS All Access. I generi spaziano dalle commedie romantiche ai classici. Accesso anche ai film Prime Original e ai programmi TV Prime Original o, in altre parole, ai contenuti originali o esclusivi di Amazon. Possiamo poi leggere tutti modi per vedere Amazon Prime Video in TV su Navigaweb.net.

Amazon Prime prevede la spedizione gratuita su prodotti selezionati: i membri hanno anche accesso ad Amazon Prime Video come parte della loro tariffa annuale.Amazon ha anche investito molto, sia nella produzione che nel marketing, in altri originali, in particolare per una serie spin-off basata su Il Signore degli Anelli.

Amazon Prime Video, come funziona la piattaforma innovativa

“Tagliare il cavo della TV può essere opprimente. Ci sono così tanti nuovi nomi e servizi, così tanti posti dove trovare programmi TV e film e così tante opzioni di prezzo che capire quale sia giusto per le proprie esigenze.”

Alcune delle funzionalità premium di Amazon Prime Video includono:

4K Ultra HD,

High Dynamic Range (HDR)

download da dispositivi mobili per la visualizzazione offline di contenuti selezionati.

Quest’ultimo significa che si può caricare il telefono con episodi pre-scaricati dei programmi TV preferiti per aggiornarli senza accesso Wi-Fi, rendendolo ideale per viaggiare, sia in aereo che con i mezzi pubblici.

Basta premere il pulsante di download accanto a qualsiasi contenuto idoneo che si desidera scaricare e l’app avviserà quando l’episodio o il film viene scaricato in background.

Quanto tempo si ha a disposizione per guardare il download prima che scada, dipende sul contenuto e alcuni di essi potrebbero essere bloccati geograficamente, il che significa che si potrebbe non essere in grado di guardare alcuni contenuti all’estero, anche con un servizio VPN.

Tuttavia, si potrebbe teoricamente mantenere il dispositivo in modalità aereo per aggirarlo.

Curiosare sui personaggi preferiti, con Amazon Prime Video è possibile

Amazon Prime Video offre l’accesso immediato alle informazioni sul cast, alla musica in primo piano e alle curiosità sullo spettacolo o sul film mentre lo si sta guardando.

Per chi desidera approfondire le altre funzionalità, Amazon Prime Video offre anche retroscena dei personaggi, foto dietro le quinte, contenuti video bonus e altro ancora. Per accedervi, è sufficiente toccare lo schermo o fare clic su sul telecomando durante la riproduzione del video.

Si possono riprodurre in streaming un numero illimitato di film ed episodi TV dall’app Prime Video su Fire TV, smart TV, lettore multimediale in streaming, console di gioco, telefono cellulare o tablet compatibili.

Amazon Prime Videoè anche sede di migliaia di ore di programmi TV e film disponibili che si possono riprodurre in streaming immediatamente, in modo simile a Netflix.

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash