Gli esseri umani sono stati regolarmente minacciati da patogeni emergenti che uccidono una parte sostanziale di tutte le persone nate. Gli ultimi decenni hanno visto molteplici sfide da infezioni virali acute tra cui SARS, MERS e Covid-19. Fortunatamente, tutti erano contenuti localmente.

Quando il contenimento non ha avuto successo immediato, come è probabile per il Covid-19, è necessario comprendere e pianificare la transizione verso l’endemicità e la circolazione continua, con possibili cambiamenti nella gravità della malattia a causa dell’evoluzione del virus e dell’accumulo di immunità e resistenza dell’ospite.

Covid-19, il virus potrebbe non scomparire e diventare un raffreddore

Gli scienziati non sanno come andrà a finire quel finale, ma un nuovo modello offre un teaser: il letale SARS-CoV-2 potrebbe non scomparire del tutto ma invece diventare un virus del raffreddore comunemente circolante che causa solo alcuni lievi tiri su col naso. Questo modello si basa sull’analisi di altri coronavirus, la maggior parte dei quali causa solo sintomi lievi negli esseri umani.

Sono noti sei coronavirus che infettano gli esseri umani; quattro sono coronavirus che sono “endemici” o circolano regolarmente tra le popolazioni umane e causano il comune raffreddore. Per creare il modello, un gruppo di ricercatori ha analizzato i dati precedentemente pubblicati sui quattro coronavirus più lievi e ha scoperto che l’immunità bloccante le infezioni diminuisce rapidamente, ma l’immunità che riduce la malattia è di lunga durata.

Le persone possono essere infettate più e più volte, ma raramente contraggono malattie gravi. Quasi tutti prendono uno di questi coronavirus endemici durante l’infanzia; e queste prime infezioni conferiscono un’immunità parziale agli adulti che vengono reinfettati. La reinfezione è possibile entro un anno, ma anche se si verifica, i sintomi sono lievi e il virus viene eliminato più rapidamente dal corpo.

Non ci sono dati simili a lungo termine sulla durata dell’immunità per il Covid-19. Non è chiaro per quanto tempo durerà l’immunità, sia da vaccini che da infezione naturale, a SARS-CoV-2 nelle persone; è anche sconosciuto in che misura i vaccini e le infezioni naturali freneranno la trasmissione o ridurranno la gravità della malattia.

Un modello che presume l’immunità

Il modello presume che l’immunità a SARS-CoV-2 funzionerà in modo simile a questi altri coronavirus endemici. E una delle conclusioni chiave del modello è che, per i coronavirus esistenti, la gravità dell’infezione durante la fase endemica è direttamente legata alla gravità della malattia quando infetta i bambini. Il modello prevede che se SARS-CoV-2 diventa endemica e le generazioni future sono esposte principalmente durante l’infanzia, il virus potrebbe non essere più virulento del comune raffreddore.

Una volta endemico, il tasso di mortalità dell’infezione del virus, o il numero di persone che muoiono rispetto a coloro che sono infetti, scenderà al di sotto di quello dell’influenza stagionale. Questo perché i bambini sono generalmente meno gravemente colpiti dalle infezioni da Covid-19 e la mortalità è tipicamente bassa nei bambini, quindi questa gravità di base dovrebbe prevedere la gravità della SARS-CoV-2 nella sua fase endemica.

Se questo modello è vero, dipende da noi esattamente come il mondo raggiungerà la fase endemica; la diffusione più rapida del virus comporterà una transizione più rapida man mano che le persone acquisiranno l’immunità di branco, ma provocherà più morti. I vaccini sono un modo più sicuro per ottenere tale immunità e accelereranno anche la transizione verso una possibile fase endemica.

