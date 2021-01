JustWatch, per chi non lo conoscesse, è sostanzialmente un motore di ricerca molto utile per chi ama guardare serie tv o film in streaming. Oramai i servizi steaming sono ampiamente diffusi e presenti su qualsiasi dispositivo, tuttavia ne esistono davvero tanti e non è facile districarsi tra i migliaia di contenuti proposti. Per questo JustWatch si pone come una sorta di guida digitale per aiutare gli utenti a scovare contenuti video da guardare attraverso i vari servizi come Netflix, DisneyPlus, Amazon Prime, TIM Vision e molti altri. Il sito conta attualmente un traffico di oltre 20 milioni di utenti ogni mese.

Top 10 film e serie tv secondo JustWatch

JustWatch ha quindi accumulato vari dati su cosa hanno guardato gli utenti durante tutto il 2020 e ha stilato due classifiche relative ai film e alle serie tv più popolari durante lo scorso anno. Tra queste troviamo serie popolari come The Mandalorian e La casa di carta con La regina degli scacchi a dominare la classifica insieme anche a grandi classici come Grey’s Anatomy e The Office. Tra i film segnaliamo invece l’acclamato Parasite in prima posizione seguito da Joker e 1917, a sorpresa troviamo invece Contagion in quinta posizione spinto dalla pandemia che lo ha reso popolare nonostante sia uscito diverso tempo fa. Infine, in ultima posizione tra i film segnaliamo Tolo Tolo di Checco Zalone. Qui di seguito trovate le classifiche complete.

Top 10 Film 2020

Parasite Joker 1917 Jojo Rabbit Contagion Harry Potter e la Pietra Filosofale C’era una volta…a Hollywood Cena con Delitto The Lighthouse Tolo Tolo

Top 10 Serie TV 2020

La regina degli scacchi Riverdale Lucifer Grey’s Anatomy The Mandalorian La casa di carta The Handmaid’s Tale The 100 The Office Fargo

Foto di Tumisu da Pixabay