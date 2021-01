ho. Mobile sembra essersi ripresa molto bene dopo l’inconveniente che l’ha coinvolta. Oggi, torniamo a parlare dell’azienda e della sua nuova tariffa operator attack, ho. 7,99 100 GB. Ebbene sì, l’operatore virtuale di Vodafone ha messo a punto una promo pazzesca a cui pochi potranno resistere. Andiamo a scoprirla insieme in questo articolo.

Siete clienti di un operatore virtuale ma non siete soddisfatti del servizio? La nuova promo di ho. Mobile potrebbe fare al caso vostro. Forte della copertura Vodafone, questo ha quello che tutti gli utenti desiderano, un pacchetto ricco ad un prezzo stracciato. Ecco tutti i dettagli.

ho. Mobile: la nuova tariffa con 100 GB a soli 7,99 euro!

La nuova promo di ho. Mobile risulta essere forse la più conveniente mai lanciata dalla casa. Si chiama ho. 7,99 100 GB e comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Sono compresi nel prezzo anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato, ecc.

Essendo una promozione operator attack, possono attivarla solo coloro che decidono di passare all’operatore mantenendo il proprio numero. Gli operatori di provenienza compatibili con ho. 7,99 100 GB sono quasi tutti gli MVNO (operatori virtuali). La promo non può essere attivabile da coloro che attualmente hanno Vodafone, TIM, WindTre, Iliad e Very Mobile. ho. 7,99 100 GB può essere attivata, al momento, solo presso i punti vendita autorizzati ho. Mobile. Il costo di attivazione + SIM è in promozione a soli 0,99 euro. É necessario, alla sottoscrizione, sostenere una ricarica minima per pagare il costo del primo mese di tariffa. Al momento, non è stato comunicato un termine della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it