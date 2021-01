Anno nuovo, promo nuove. Il noto operatore virtuale Kena Mobile ha deciso, nelle scorse ore, di aggiornare la lista delle sue tariffe. Da ora in poi, i nuovi clienti potranno scegliere tra opzioni decisamente più interessanti. Di nota la nuova tariffa Kena 9,99. Scopriamola insieme in questo articolo.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori telefonici virtuali più gettonati sul territorio italiano. Forte della copertura TIM, coniuga alla perfezione qualità e convenienza. La nuova tariffa Kena 9,99 farà gola a molti utenti. Ecco cosa comprende.

Kena Mobile: ecco i contenuti della nuova tariffa

Kena 9,99 è la tariffa più ricca mai presentata dall’operatore virtuale di TIM. Questa, infatti, comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Sono compresi nel costo anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Lo Sai e Chiama Ora. Un ottimo affare per tutti coloro che vogliono tanti contenuti ad un prezzo ridotto.

Kena 9,99 è una tariffa operator attack, di conseguenza, può essere attivata solo da coloro che decidono di passare all’operatore da Iliad, PosteMobile e altri MVNO (escluso Very Mobile). L’offerta non è attivabile da chi proviene da TIM, Vodafone e WindTre. Il costo di attivazione + SIM è gratuito. La sottoscrizione può essere effettuata online, tramite call-center, sull’app ufficiale presso un qualsiasi centro autorizzato. Nel caso si scelga la procedura online, la spedizione della SIM è gratuita. La promo è attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it