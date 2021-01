Il 2020 è stato un anno pessimo sotto tutti i punti di vista e siamo sicuri che nessuno vorrebbe riviverlo, tuttavia 2020 Game potrebbe essere l’unica eccezione. Si tratta di un brevissimo gioco gratuito per browser sviluppato in soli sei mesi da Max Garkavyy. Il titolo si pone come un classico platform 2D in stile Super Mario che ripercorre però tutti gli eventi che hanno caratterizzato il catastrofico anno da poco trascorso. Ovviamente si tratta di un titolo molto semplice e assolutamente ironico, in più per completarlo ci vogliono solamente 10 minuti ed è totalmente gratuito.

Un anno catastrofico riassunto all’interno di una piccola opera d’arte

2020 Game riassume l’anno passato portandoci al salvataggio di un piccolo koala dagli incendi dell’Australia, alla sopravvivenza al Covid-19 tra cui la quarantena e la corsa all’acquisto di rotoli di carta igienica. Ma il titolo propone anche altri eventi collaterali come l’ascesa di TikTok, le videochiamate su zoom e il ritorno della natura durante il periodo del lockdown. Il titolo si chiude poi con le elezioni presidenziali e il Natale chiusi in casa, ironizzando su un 2021 caratterizzato da zombie, alieni e un gigantesco Godzilla. Speriamo di non essere davvero così sfortunati!

Max Garkavyy ha sviluppato 2020 Game con la speranza di poter lasciare il suo attuale lavoro d’ufficio e darsi allo sviluppo di videogiochi a tempo pieno. Per questo ha aperto una raccolta fondi che al momento è arrivata già a oltre 24.000 dollari, dunque a questo ritmo il suo sogno potrebbe davvero concretizzarsi. D’altronde per essere il suo primo gioco al di là della sua brevità e della semplicità del gameplay, si tratta di un’opera divertente davvero ben fatta con un uso egregio della pixel art e un sistema di controllo perfetto. Se volete provare il gioco e magari fare una piccola donazione allo sviluppatore potete andare sul sito 2020game.io sia da browser su PC che da dispositivi mobili.

Ph. Credit: 2020 Game