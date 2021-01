PosteMobile ha deciso di riportare in campo una delle sue tariffe iconiche. Stiamo parlando, ovviamente, di Creami WOW 10 GB. Il pacchetto dal costo contenuto è di nuovo attivabile per un periodo di tempo limitato. Andiamo a scoprire insieme tutto quello che comprende.

L’operatore telefonico di Poste Italiane si sta dando davvero da fare ultimamente con le offerte. Creami WOW 10 GB è l’ottimo compromesso per chi vuole una tariffa completa ad un costo molto piccolo. Ecco i dettagli della promo.

PosteMobile: ecco cosa comprende Creami WOW 10 GB

Creami WOW 10 GB altro non è che una versione light della speciale Creami WOW Weekend 30 GB. La tariffa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 10 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il costo mensile della promo è di soli 4,99 euro! Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Richiama Ora e Ti Cerco. Come tutte le offerte PosteMobile, non sono previsti vincoli di nessun tipo.

Creami WOW 10 GB è rivolta a tutti coloro che acquistano una nuova SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero, tramite canale telefonico o procedura online. La promo, salvo proroghe, risulta essere attivabile fino al 2 febbraio 2021. É previsto un costo di attivazione + SIM di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione è gratuita. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Postemobile.it