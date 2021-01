Continua la lotta tra gli operatori telefonici. Negli scorsi giorni, TIM ha aggiornato la sua gamma di offerte operator attack. Oggi, andremo a parlare di quella decisamente più interessante, Wonder SIX. Stiamo parlando della perfetta tariffa per chi vuole un pacchetto completo per il proprio smartphone.

Siete clienti Iliad o di operatori virtuali, ma non siete soddisfatti appieno del servizio? Ora potrebbe essere il momento giusto per passare ad un altro operatore. La nuova TIM Wonder SIX farà gola a molti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TIM Wonder SIX: tanti contenuti, prezzo basso

Wonder SIX è la nuova tariffa operator attack di TIM. La tariffa risulta essere molto ricca. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Il costo comprende il piano base Tim Base e Chat. Gli utenti non consumano Giga quando utilizzano WhatsApp e simili.

TIM Wonder SIX è attivabile solamente da coloro che passano all’operatore, mantenendo il proprio numero, da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Rabona Mobile e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile e ho. Mobile). Wonder SIX può essere attivata sia tramite procedura online (primo mese gratis) che tramite call center. É previsto un costi di attivazione + SIM di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La spedizione a casa è gratuita. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito e contanti alla consegna. Al momento non è stata comunicata una data di fine promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Tim.it