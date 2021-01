In un prossimo futuro avremmo la possibilità di occupare altri pianeti al di fuori di quello terrestre. Ciò include la creazione di infrastrutture in orbita terrestre bassa, sulla superficie e in orbita attorno alla Luna e su Marte. Ciò presenta numerose sfide, poiché vivere nello spazio e su altri corpi celesti comporta tutti i tipi di potenziali rischi e pericoli per la salute.

Questo richiede soluzioni innovative. Un buon esempio è il concetto del Dr. Pekka Janhunen per un insediamento megasatellite in orbita attorno a Cerere, il più grande asteroide nella Cintura Principale. Questo insediamento fornirebbe gravità artificiale ai suoi residenti, mentre le risorse locali consentirebbero la creazione di un ecosistema a circuito chiuso all’interno, portando efficacemente la “terraformazione” a un insediamento spaziale.

Cerere, un megasatellite potrebbe ospitare vita

Il documento descrive il suo concetto ed è apparso di recente online ed è stato presentato alla rivista scientifica Elsevier. È un concetto che il dottor Janhunen ha descritto: “Una terraformazione dal punto di vista dell’utente: creare un ambiente artificiale, vicino a Cerere e ai materiali di Cerere, che può scalare fino alla stessa e più grande popolazione di quella che la Terra ha oggi.”

Gli habitat spaziali rotanti sono una proposta consolidata nel tempo e un’alternativa suggerita agli habitat su altri corpi celesti. Il primo esempio era quello in cui descriveva una stazione a girandola nello spazio che ruoterebbe per fornire gravità artificiale. Questo fu seguito dalla proposta ampliata di Herman Poto, la ruota di Von Braun (1952) e la proposta rivoluzionaria di Gerard K.O’Neill in The High Frontier: Human Colonies in Space (1976) che ha richiesto un cilindro rotante nello spazio. Tuttavia, tutti questi concetti erano per stazioni in orbita terrestre bassa (LEO) o in un punto di Lagrange Terra-Sole.

Una costellazione di megasatelliti in orbita di Cerere potrebbe sfruttare le risorse locali per creare condizioni simili alla Terra. Fornire una gravità simile alla Terra, che è essenziale per la salute umana. Cerere ha l’azoto per creare le atmosfere dell’habitat ed è abbastanza grande da fornire risorse quasi illimitate. Allo stesso tempo è anche abbastanza piccolo da avere una gravità piuttosto bassa in modo che il sollevamento del materiale dalla superficie sia economico.

L’insediamento megasatellite sarebbe costituito da habitat rotanti attaccati a un telaio a forma di disco tramite cuscinetti magnetici passivi. Ciò consentirebbe la simulazione della gravità all’interno degli habitat, faciliterebbe i viaggi all’interno degli insediamenti e garantirebbe che la densità di popolazione rimanga bassa. Janhunen stima che potrebbero esserci 190 persone per mi 2, mentre città come Manhattan e Mumbai hanno densità di circa 27.500 e 32.303 persone per km 2. L’insediamento inizialmente sarebbe stato arredato con terreno di 1,5 m di profondità, che potrebbe essere aggiornato a 4 m.

Colonizzare il Sistema Solare Esterno

Ciò consentirebbe spazi verdi con giardini e alberi che produrrebbero l’ossigeno dell’insediamento e sfregherebbero l’atmosfera di CO 2. Allo stesso modo, Cerere è noto per avere abbondanti scorte di sali di ammoniaca sulla sua superficie che potrebbero essere importati nell’insediamento e convertiti in azoto per essere utilizzati come gas tampone.

Specchi planari e parabolici situati intorno al telaio dirigerebbero la luce solare concentrata verso gli habitat, fornendo illuminazione e consentendo la fotosintesi. Mentre la creazione di un tale insediamento presenta molte sfide tecniche e richiederebbe un massiccio impegno in risorse, in realtà sarebbe più facile per molti aspetti colonizzare la Luna o Marte.

C’è anche il vantaggio che un tale insediamento avrebbe per esplorare e colonizzare il sistema solare esterno. Con una grande popolazione e infrastrutture intorno a Cerere, le navi destinate a Giove, Saturno e oltre avrebbero un punto di sosta per fare rifornimento e rifornirsi. Le potenziali destinazioni per le colonie potrebbero includere le lune galileiane, le lune di Saturno o gli habitat orbitanti in entrambi i sistemi.

