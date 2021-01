Iliad sta facendo scintille con la sua rete 5G. Il mese scorso, l’operatore ha deciso di lanciare la sua prima tariffa abilitata alla navigazione 5G. Questa, è stata lanciata in via promozionale per un tempo limitato. Almeno così ha detto inizialmente l’azienda. Nelle scorse ore, la sorpresa. Giga 70, così si chiama la tariffa, è stata prorogata a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli.

Siete incuriositi dalla nuova tecnologia 5G e volete provarla senza spendere un capitale? Iliad ha quello che fa per voi. Giga 70 è la promo che comprende tutto ciò che serve ad un utente ad un prezzo impossibile da resistere. Scopriamola insieme.

Iliad Giga 70: minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 GB in 5G

Giga 70 è senza dubbio la promo 5G più conveniente presente sul mercato. La tariffa comprende messaggi illimitati, messaggi illimitati e ben 70 GB di traffico dati in 5G fino a 855 Mbps. La rete 5G è disponibile solamente in alcune zone di alcune città. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Sono compresi nel costo, tutti i servizi accessori come hotspot personale, segreteria telefonica, ecc. Come tutte le promo Iliad, non sono previsti vincoli.

Possono attivare la promo tutti i clienti che decidono di passare all’operatore, con o senza portabilità del numero, da un qualsiasi altro gestore telefonico. É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 9,99 euro. L’attivazione può essere effettuata sia online (spedizione della SIM gratuita) che tramite un qualsiasi punto vendita Iliad. La tariffa doveva essere attivabile solo fino al 21 gennaio. Nelle scorse ore, è stata prorogata a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it