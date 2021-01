In molti si chiedono se sia possibile utilizzare iMessage sui dispositivi Android. La risposta, fino a poco fa, era no. Grazie ad una nuova app, però, questo (e non sol) è finalmente possibile. Si chiama Beeper la nuova applicazione lanciata dal creatore dell’app Pebble. Beeper permette di unificare le chat di diversi servizi di messaggistica in un unico posto. Scopriamo bene il suo funzionamento.

Chi utilizza diverse app di messaggistica sa bene quanto sia fastidioso dover sempre passare da una all’altra per rispondere. Beeper nasce con lo scopo di rendere le chat con gli utenti molto più efficienti. Tra i servizi supportati: WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, Skype, iMessage e molti altri ancora. Tutti i messaggi di tali servizi possono essere consultati in un’unica app. La cosa che sorprende più di tutte, all’interno della lista, è la presenza di iMessage. Come fa il servizio di Apple a funzionare su dispositivi Android? Beeper propone due possibilità.

iMessage su Android possibile grazie a Beeper

Sul suo sito ufficiale, Beeper spiega agli utenti che è possibile utilizzare iMessage sui dispositivi Android grazie a due possibilità. La prima è quella di avere un Mac con app Beeper scaricata costantemente collegato ala rete. Lo scopo è quello di utilizzare il dispositivo come ponte per far funzionare iMessage sui dispositivi Android. Chi non possiede un Mac, però, ha a disposizione un’altra possibilità. Beeper, infatti, invierà a tali utenti degli iPhone 4S con Jailbreak che fungeranno come ponte a loro volta.

Beeper è un servizio a pagamento con costo mensile di 10 dollari. Se volete saperne di più a riguardo, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: beeperhq.com