LaCie Mobile Drive è un prodotto che fa dell’eleganza il proprio punto di forza, sebbene non disdegni anche una certa velocità di trasferimento, garantendo al consumatore piena versatilità, ad un prezzo che potremmo definire in linea con le dirette concorrenti.

Esteticamente il prodotto è molto gradevole, noi abbiamo in prova la versione da 1TB di memoria integrata (sono in vendita fino a 5GB) e raggiunge 121,6 x 87,8 x 10 millimetri di spessore, con un peso di soli 200 grammi. Realizzato interamente con una struttura in alluminio, presenta una finitura sabbiata in colore grigio, molto simile al rivestimento dei MacBook di ultima generazione.

Non si sporca facilmente, non trattiene particolarmente le impronte, ha forme squadrate e spigolose (i bordi sono a diamante per evidenziare la trama), ma è veramente bello da vedere. Bisogna solamente prestare attenzione ad eventuali graffi, poichè può apparire abbastanza delicato.

Date le dimensioni ridotte, è facilmente trasportabile anche nella tasca dei jeans, e la sua leggerezza non vi appesantirà più di tanto. Non sono presenti pulsanti fisici sulla superficie, solo una piccolissima scritta LaCie superiormente, con nella parte posteriore il LED di funzionamento e la USB type-C.

Al suo interno troviamo un hard disk standard da 1TB (in vendita trovate anche gli SSD), compatibile con tutti i dispositivi Windows e Mac OS, grazie ad un versatile file system e alla tanta connettività presente in confezione. Gli utenti potranno affidarsi ad un semplice USB type-C 3.1 gen2 to USB type-A 3.0, per i normali notebook Windows, per estendersi poi alla USB type-C 3.1 to USB type-C 3.1 (o Thunderbolt 3) per i notebook come gli MacBook o dispositivi che presentano tale connettività.

Dotazione molto fornita ed apprezzatissima, che amplia sicuramente le possibilità di utilizzo e non vi obbligherà ad acquistare cavi accessori. Nell’utilizzo quotidiano, sopratutto quando lo “stressate” parecchio in lettura/scrittura, il LaCie Mobile Drive tende a scaldare leggermente, allo stesso modo non è particolarmente rumoroso.

Come tutti gli hard disk portatili di ultima generazione, anche il modello recensito è autoalimentato, ovvero non dovrà essere collegato fisicamente ad una presa a muro, ma sfrutterà direttamente l’alimentazione del terminale a cui è stato connesso fisicamente.

Incluso troviamo il software LaCie Toolkit, la soluzione ideale per il backup, con un semplice clic potrete effettuare il backup di tutti i vostri dati direttamente sull’hard disk, in modo da non perdere nemmeno un file. E’ un programma ben fatto, semplice da utilizzare, ed alla portata di ogni consumatore.

Funzionamento e velocità

Non essendo un SSD, le velocità raggiungibili dal LaCie Mobile Drive si fermano entro i 150MB/s in download/upload dichiarati dalla casa madre. I benchmark come al solito sono strumenti molto aleatori, poichè i risultati variano in relazione a tantissime variabili, tra cui il notebook utilizzato e le condizioni dello stesso.

Nel nostro test ci siamo appoggiati ad un MSI GE66 Raider con Intel Core i7 di decima generazione, 16GB di RAM e NVIDIA GeForce 2070 con 8GB dedicati. Le prove sono state effettuate tramite il cavo USB type-C 3.2 to USB di tipo A ad una porta USB 3.1, con due software differenti.

Inizialmente ci siamo affidati a CrystalDiskMark 8.0 con l’invio di 5 file da 1GB e 256MB, le velocità raggiunte sono state lineari, senza particolari sorprese, poichè abbiamo ottenuto 145,53/141,13 MB/s in lettura sequenziale, e 144,06/144,28 MB/s in scrittura sequenziale.

Sempre mantenendo la stessa connettività, ci siamo spostati su AS SSD Benchmark, in questo caso abbiamo inviato file da 1GB e da 5GB, ottenendo risultati analoghi ai precedenti, 132,64MB/s e 135,32MB/s in lettura e scrittura sequenziale, oppure 133,01 e 132,80MB/s con gli elementi più “pesanti”.

LaCie Mobile Drive: conclusioni

I test effettuati sul LaCie Mobile Drive dimostrano un’ottima stabilità generale, per un prodotto che non delude le aspettative, riesce a raggiungere una velocità che resta costante nonostante le varie prove. Non essendo un SSD, chiaramente i picchi massimi non sono particolarmente elevati, ma lo possiamo ritenere affidabile ed in linea con le aspettative.

Il design elegante lo rende appetibile per la maggior parte dei consumatori; se interessati all’acquisto, lo potete trovare direttamente sul sito di Attiva, in vendita al prezzo di 94,99 euro per la versione da noi recensita da 1TB.