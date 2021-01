Very Mobile ha deciso di riportare in campo una delle iniziative più richieste degli ultimi tempi. Stiamo parlando di “Very Sorpresa“. Grazie a questa, gli utenti possono ricevere una SIM extra quando ne acquistano una sul sito ufficiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Very Sorpresa non è una novità in casa Very Mobile. Questa, infatti, è stata proposta già negli scorsi mesi. A quanto pare, l’iniziativa è piaciuta così tanto che l’azienda ha deciso di riproporla anche per il 2021. I clienti che ricevono la seconda SIM, però, non sono tutti.

Very Mobile: seconda SIM gratuita ad alcuni utenti selezionati

L’iniziativa Very Sorpresa permette di ricevere una seconda SIM a fronte della sottoscrizione di una delle qualsiasi tariffe dell’operatore. L’utente, oltre a ricevere la SIM richiesta, ne riceve anche una extra con un apposito messaggio dedicato. La seconda SIM può essere utilizzata dall’utente stesso o regalata. Non sono previsti vincoli di nessun tipo. Chi decide di utilizzare la seconda SIM può attivare una qualsiasi delle tariffe presenti sul sito ufficiale.

Come già detto, l’iniziativa non coinvolge tutti gli utenti che acquistano nuove SIM sul sito ufficiale. L’azienda seleziona appositamente gli utenti che ricevono la seconda SIM. Non c’è un modo per prevedere se vi arriverà o meno una seconda SIM. Il tutto è, appunto, una sorpresa. Ricordiamo che Very Sorpresa è appena ripartita e che andrà avanti a tempo indeterminato. Per tutte le tariffe Very Mobile attivabile sulle SIM, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: verymobile.it