Da anni il web, almeno dal 2007, è ossessionato dal mistero che circola intorno la canzone “Dolphin” di Avril Lavigne; una canzone alquanto misteriosa poiché non è mai esistita. La cantante, leader dei teenager, non hai mai scritto ne cantato questo brano. Da anni si cerca di risolvere questo mistero.

Anche la popolare newsletter GarbageDay ha recentemente indagato su questo fenomeno. Sulla base di una ricerca su Twitter per “dolphin avril”, la prima menzione trovata sulla canzone risale al 2011, quando un account di fan di Avril sembra aver twittato automaticamente una pagina con testi hot per “Dolphins”.

Lo strano mistero della canzone di Avril Lavigne

È stato poi menzionato una volta nel 2012, una nel 2013, e poi c’è stata un’altra raffica di attività nel 2015. Il picco del 2015 sembra corrispondere al trend di “Delfini” su Tumblr allo stesso tempo. Il mistero è stato fatto risalire al 2007, ma potrebbe essere molto più vecchio. Una cache di Google potrebbe datare la canzone fino al 2005. Sono stati cercati risultati portoghesi, nella remota possibilità che provenissero dal Brasile, come la teoria secondo cui Avril Lavigne è stata segretamente sostituita con un’attrice di nome Melissa.

Ci sono diverse cover dei fan su YouTube di questo brano, ma qui il mistero si infittisce ancora di più. Come può esistere una cover se non esiste il brano originale? È una specie di perfetta manifestazione dell’assurdità di Internet. Alcuni adolescenti annoiati probabilmente pensavano di essere divertenti nel 2007 quando aggiunsero i testi a LyricsMode, un jab abbastanza banale alla vacuità generale della musica pop.

Tuttavia quella gag ha assunto una vita propria: un meme nel senso originale di un’idea virale che perpetua la propria esistenza attraverso la cultura, il meccanismo di sopravvivenza di un pensiero puro come dimostrano le copertine di YouTube. Ciò ha portato quindi una canzone fantasma ad esistere veramente. Potrebbe essere solo un sintomo dell’effetto Mandela. O peggio, potrebbe essere un’accusa deprimente su come la disinformazione non scompaia mai veramente e su come la viralità può ancora assumere una vita propria, fino a manifestarsi nella realtà.

