Tra un problema e l’altro, WhatsApp è riuscito a rilasciare una nuova beta della sua app per Android. Come al solito, le informazioni in merito alle novità introdotte sono state divulgate dai tecnici di WABetaInfo. La nuova beta 2.21.2.10 porta in campo una serie di sticker e icone completamente nuove. Quando verranno lanciate al pubblico? Cerchiamo di capirlo insieme.

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo. Negli scorsi giorni, però, la sua supremazia stata messa a rischio a causa della decisione di Facebook di cambiare i termini di utilizzo. Mentre la casa cerca di risolvere i danni fatti, ecco che il team rilascia una nuova versione beta dell’app. Scopriamo le novità nel dettaglio.

WhatsApp: sticker e nuove icone nell’ultima beta dell’app

La beta 2.21.2.10 è disponibile già da qualche giorno. Le novità portate in campo, questa volta, sono solo due. Parliamo di un nuovo pack di sticker chiamato “Sumikkogurashi” e di una serie di icone volte al più semplice utilizzo di questi. A quanto pare, l’azienda vuole mettere in risalto il mondo degli sticker all’intento dell’app di messaggistica. Ancora oggi, infatti, molti non li hanno mai utilizzati. I Sumikkogurashi sono personaggi che “amano vivere una silenziosa e solitaria vita in un angolo“. Gi utenti potranno utilizzarli per esprimersi meglio all’interno delle chat.

Come già detto, la beta è stata lanciata dall’azienda solo qualche giorno fa. Se i test sulla versione dovessero andare come previsto, potremmo vedere la funzione già implementata, per tutti, nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: wabetainfo.com