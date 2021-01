Il bacio della mamma è più efficace dell’omeopatia per alleviare dolore nei bambini

In un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Pittsburgh è stato scoperto che il bacio di un genitore, soprattutto della mamma, su un graffio o un taglio del proprio bambino, è efficace quanto l’omeopatia per il trattamento del dolore, se non di più. “Abbiamo esaminato 248 bambini che presentavano piccoli urti e graffi su braccia e gambe”, ha spiegato il dottor Francis Campbell. “Abbiamo scoperto che i bambini che hanno ricevuto un bacio da un genitore nell’area della lesione hanno sperimentato un sollievo dal dolore più rapido e significativo rispetto ai bambini che non hanno ricevuto un bacio e invece hanno ricevuto l’omeopatia“.

L’importanza del bacio della mamma contro il dolore

Lo studio è una svolta per i genitori e rappresenta anche una dura realtà contro il mondo dell’omeopatia, considerata dai professionisti del settore come il rimedio principale a tutto. “Che tipo di omeopatia è stata data ai bambini? Quanto tempo dopo aver ottenuto l’omeopatia sono stati valutati i bambini? Queste sono tutte domande a cui è necessario rispondere. Spesso i benefici dell’omeopatia non sono evidenti fino all’incirca nello stesso periodo in cui l’infortunio o la malattia si sarebbero risolti naturalmente da soli”, ha detto in un’intervista Dana Ullman, omeopata.

Ullman ritiene che questo nuovo studio dimostri che i genitori dovrebbero usare l’omeopatia per i loro figli. “Non ci sono state reazioni avverse nel gruppo omeopatico in questo studio. Questo non si può dire per i trattamenti antidolorifici convenzionali”, ha spiegato Ullman. Il dibattito quindi tra metodo emozionale classico dei genitori e il campo dell’omeopatia rimane sempre molto accesso.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay