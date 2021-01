Il Global Risks Report 2021 è stato prodotto in collaborazione tra Marsh & McLennan Companies e Zurich Insurance Group e si concentra sui rischi classificati che gli intervistati stimano rappresentino una minaccia globale.

Il rapporto ha messo in guardia sul rischio di pandemie negli ultimi 15 anni e sottolineato il fatto che, nel 2020, abbiamo assistito agli effetti dell’ignoranza e dei rischi a lungo termine associati. Oltre alla vita di milioni di persone, questo ha ampliato la disparità in termini di salute, economia e digitale.

Per quanto riguarda l’accesso alla tecnologia e alle competenze digitali, è aumentato il rischio di un divario tra ricchi e poveri, sfidando la coesione sociale. Questo aspetto ha colpito i giovani a livello globale che hanno affrontato, in una sola generazione, la seconda crisi globale. E potrebbe perdere diverse opportunità del prossimo decennio. Molte aziende saranno anche minacciate da pressioni finanziarie, digitali e reputazionali dovute a COVID-19.

I rischi sull’ambiente

I rischi ambientali guidano l’impatto e la probabilità, in una prospettiva del prossimo decennio. E le fratture sociali, l’incertezza e l’ansia ostacoleranno ulteriormente il coordinamento necessario per affrontare il continuo degrado del pianeta.

È la prima volta che il rapporto classifica i rischi in base al periodo di tempo stimato dagli intervistati come rappresentativi di una minaccia globale:

Rischi chiari ed evidenti (da 0 a 2 anni) – che rivelano la preoccupazione per le vite umane e il loro sostentamento, come malattie infettive, crisi lavorative, disuguaglianza digitale e disillusione giovanile;

Rischi a medio termine (da 3 a 5 anni) – in cui si ritiene che il mondo sarà minacciato da rischi di ripercussioni economiche e tecnologiche, che possono richiedere diversi anni per materializzarsi, come l’esplosione di bolle di asset, il crollo delle infrastrutture di IT, instabilità dei prezzi e crisi del debito.

Le minacce esistenziali (da 5 a 10 anni) – riguardano le armi di distruzione di massa, il collasso degli stati, la perdita di biodiversità e i progressi tecnologici avversi, sono preoccupazioni a lungo termine. Le preoccupazioni ambientali continuano ad essere in cima alla lista dei rischi, sia in termini di probabilità che di impatto del prossimo decennio.

Secondo Saadia Zahidi, direttrice del World Economic Forum, il rapporto sottolinea il rischio di pandemia dal 2006, sebbene ritenga difficile per le aziende e i governi affrontare questi problemi a lungo termine. “Ignorare questi rischi non rende meno probabile che si verifichino“, sottolinea. È ora necessario uscire dalla pandemia e plasmare rapidamente la nuova economia e i sistemi sociali per migliorare la resilienza collettiva e la capacità di rispondere agli shock, riducendo al contempo le disuguaglianze, sempre con la protezione del pianeta in mente.

Il rapporto evidenzia anche 10 rischi per probabilità, tra cui condizioni meteorologiche estreme, fallimento nell’azione per il clima e altri relativi all’impatto dell’uomo sull’ambiente. Ma evidenzia anche la concentrazione del potere digitale e la sua disuguaglianza, il fallimento della sicurezza informatica e altri. Ci sono anche 10 rischi che riguardano malattie infettive, condizioni meteorologiche estreme, crisi finanziarie, collasso dell’infrastruttura IT.

In un messaggio più positivo, la pandemia ha anche imposto un’accelerazione della trasformazione digitale. E con ciò i rispettivi vantaggi, come la creazione di 100 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2025, allo stesso tempo, sostituendo circa 85 milioni di posti di lavoro. Ma il rapporto sottolinea che il 60% degli adulti non ha competenze digitali, aggravando le disuguaglianze esistenti.

