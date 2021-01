Dopo aver parlato della reintroduzione dell’iniziativa Very Sorpresa, oggi torniamo a parlare di Very Mobile e dell’arrivo di un’offerta completamente nuova! La casa, infatti, ha pensato bene di tentare i nuovi clienti con una promozione che permette di ricevere un mese di ricarica gratuita. Come funziona? Andiamo a scoprirlo insieme.

Si chiama “Promo Cashback“, la nuova iniziativa lanciata dall’operatore telefonico Very Mobile. Disponibile a tempo limitato, permette ad alcuni nuovi clienti di ricevere una ricarica gratuita dell’importo pari al costo di un mese di tariffa telefonica. Ecco chi può aderire alla promo.

Very Mobile: ecco a chi è rivolta la Promo Cashback

La Promo Cashback di Very Mobile è rivolta a tutti quei clienti che passano all’operatore da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO (esclusi Kena Mobile e ho. Mobile). Le tariffe compatibili con l’offerta sono quelle attivabili per i suddetti operatori: Very 4,99 e Very 6,99. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli:

Very 4,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

30 GB di traffico dati in 4G fino. 30 Mbps.

4,99 euro al mese.

SIM + attivazione: 5,00 euro.

Very 6,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

6,99 euro al mese.

SIM + attivazione: 5,00 euro.

Chiunque attivi una di queste due promo, sia online che presso un qualsiasi punto vendita Very Mobile, entro il 14 febbraio 2021, ha diritto a ricevere una ricarica gratuita dell’importo pari al costo di un mese di tariffa. Quindi, 4,99 euro, nel caso della prima promo e 6,99 euro nella seconda. Gli utenti vengono avvisati dell’avvenuta ricarica tramite SMS subito dopo aver attivato la SIM. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

