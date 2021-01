PosteMobile ha deciso di accontentare tutti coloro che hanno richiesto a gran voce il ritorno della tariffa Creami WOW Weekend 30 GB. La promo è tornata in campo per un periodo di tempo molto limitato. In questo articolo, andiamo ad elencarvi tutti i dettagli su cosa comprende e come attivarla.

Creami WOW Weekend 30 GB è oramai diventata una tariffa iconica dell’operatore telefonico di Poste Italiane. Stiamo parlando di un pacchetto comprendente minuti, messaggi e GB. In pratica, tutto il necessario per la maggior parte degli utenti. La ciliegina sulla torta? Il prezzo super basso.

PosteMobile: ecco i dettagli di Creami WOW Weekend 30 GB

Avete voglia di cambiare operatore perché spendete troppo al mese? Creami WOW Weekend 30 GB è una delle proposte più economiche e complete presenti sul mercato. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro! Sono compresi nel costo, tutti i servizi accessori. Inoltre, come con tutte le tariffe PosteMobile, non sono previsti vincoli.

La promo risulta essere un’esclusiva online attivabile a tempo limitato, solo fino al 31 gennaio. Possono sottoscrivere la tariffa tutti coloro che decidono di acquistare una nuova SIM, con o senza portabilità del numero. É previsto un costo di attivazione + SIM di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Non sappiamo se, e quando, la promo verrà riproposta. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it