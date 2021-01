Sono sempre più gli operatori che decidono di proporre tariffe 5G ai suoi clienti. Se volete provare la nuova tecnologia, ma non volete spendere troppo al mese, Fastweb potrebbe avere ciò che fa al caso vostro. La tariffa Nexxt Mobile 5G, attivabile ancora per poche ore, comprende chiamate e GB alla velocità 5G. Il prezzo è super vantaggioso. Scopriamo tutti i dettagli.

Fastweb ha deciso di fare concorrenza a Iliad con la sua promo 5G low-cost. Sono proprio i clienti Iliad, infatti, i primi a cui è rivolta la tariffa Nexxt Mobile 5G. Non siete soddisfatti dell’operatore francese? Ecco cosa vi propone Fastweb.

Fastweb: Nexxt Mobile 5G attivabile fino a domani

Nexxt Mobile 5G è una delle prime tariffe 5G di Fastweb. La promo comprende minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 5G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 8,95 euro! Sono inclusi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come segreteria telefonica, controllo del credito residuo, Ti ho chiamato, ecc. Il costo degli SMS è di 0,06 euro. Un Giga extra, invece, ha un costo di 6,00 euro.

La tariffa è attivabile solamente online o tramite call center. Possono richiederla, tutti nuovi clienti che decidono di acquistare una SIM entro il 31 gennaio 2021. Il costo di attivazione per la procedura online è totalmente gratuito. In caso contrario, bisogna pagare 15,00 euro. La spedizione della SIM, nel caso di acquisto online, è anch’essa gratuita. Non sappiamo se la promo verrà prorogata. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Fastweb.it