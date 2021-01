Yi Dome Guard è la nuova IP camera da interno con sensore FullHD del noto marchio Yi, in vendita su Amazon ad un prezzo che non si allontana particolarmente dalle richieste e dalle speranze dei consumatori, poiché non supera i 50 euro (e molto spesso la si trova a meno).

Esteticamente il prodotto è abbastanza bruttino, lo dobbiamo ammettere, è realizzato interamente in policarbonato opaco di colorazione bianca, di qualità non troppo elevata, nel momento in cui la toccate offre quella sensazione di plasticoso che ritroviamo su dispositivi appartenenti alla fascia bassa. Le forme sono arrotondate ed abbastanza sinuose, anche se le dimensioni sono leggermente superiori alla media, raggiunge 12,7 x 7,62 x 7,62 centimetri, con un peso di 426 grammi.

Il posizionamento può avvenire su un piano di lavoro, o appesa direttamente al muro, grazie agli agganci inferiori e a tutto il necessario presente in confezione. E’ presente anche l’aggancio a vite nell’eventualità in cui si volessero utilizzare accessori di questo tipo.

La Yi Dome Guard è una camera motorizzata, con rotazione per una visuale che si avvicina ai 360°, ruoterà la parte alta del dispositivo, mentre la base resterà fissa. La velocità è in linea con le aspettative, è fin troppo rumorosa, però devo dire che recepisce benissimo gli input ed è facilmente controllabile.

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, solamente nella parte posteriore troviamo la presa ethernet per il collegamento diretto al modem/router di casa, e la microUSB per l’alimentatore. La camera non integra una batteria interna, di conseguenza necessiterà sempre di una presa a muro per il corretto funzionamento.

Hardware e funzionamento

Nella parte anteriore è stata posizionata un’ottica con lunghezza focale equivalente di 2,88 millimetri, quindi la potremmo definire quasi grandangolare, con zoom digitale 4X. Attorno alla stessa trovano posto 8 differenti LED IR per la visione notturna, fino ad una distanza massima di 11 metri.

La resa video con forte luminosità è in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, essendo al massimo la qualità pari al Full HD a 20fps, avremo un buon rispetto delle tonalità, una nitidezza complessivamente sufficiente ed un dettaglio leggermente carente sui bordi dei soggetti, ma nulla di meno rispetto alla concorrenza.

1 di 3

Il passaggio alla visione notturna è automatico, avviene in circa 10 secondi dal momento in cui cambia la luce, e porta ad una resa abbastanza soddisfacente, sia in termini di qualità complessiva, che di nitidezza delle immagini, senza però avere quel qualcosa in più che gli permetta di distinguersi.

1 di 4

Sono integrati un altoparlante ed un microfono a due vie, i quali permetteranno di essere utilizzati a mani libere (quindi con comunicazione in entrambe le direzioni in contemporanea) o a citofono (una via per volta), la qualità è leggermente inferiore alle aspettative, poiché comunque lo speaker gracchia veramente tanto e non riesce a garantire una resa più che soddisfacente.

Tra le varie funzioni raggiungibili dall’applicazione sono degne di nota il Motion Tracking, ovvero il sistema seguirà il soggetto una volta che lo avrà riconosciuto, entro certi limiti, poiché comunque se questi si sposterà molto velocemente, lo perderà praticamente subito. Senza dimenticarsi di Sound Detection, la rilevazione dei picchi sonori, quando il microfono capterà un suono di almeno 50 decibel (è possibile impostare il limite dall’app), invierà una notifica di allarme. Per finire con lo Human Detection, chiaramente può rilevare qualsiasi movimento, ma per evitare falsi positivi sarà possibile impostare la sensibilità della rilevazione, con la differenziazione del soggetto rilevato, in questo caso verrà inviata la notifica solo quando rileverà un soggetto umano.

1 di 2

Le notifiche vengono ricevute sia su Android che iOS, il funzionamento è molto ben fatto, in pochissimi secondi l’utente le visualizzerà sullo smartphone. Per velocizzarle è possibile optare per un invio solamente testuale, in caso contrario si potrà attivare la ricezione con audio e video, ma in questo caso sarà necessario attendere qualche secondo di più. Indipendentemente da ciò, il sistema si è rivelato essere affidabile e molto comodo, poichè si potranno visualizzare nella parte bassa dell’applicazione, con la visione del filmato di 6 secondi che registra il movimento.

1 di 2

Le notifiche possono anche essere programmate, per non essere disturbati in determinati periodi della giornata, o suddividendo gli intervalli nel corso dell’intera settimana. La camera è compatibile con Amazon Alexa, sarà possibile vedere i filmati, anche in tempo reale, su tutti i dispositivi Echo compatibili.

La connessione alla rete, dato che la Yi Dome Guard è una IP camera, è essenziale per il corretto funzionamento, potrà avvenire tramite la presa ethernet posteriore, oppure il WiFi 802.11 ac a soli 2.4GHz. Per una registrazione continua, o per video più lunghi, si potrà scegliere di sottoscrivere un abbonamento a pagamento via cloud, oppure di inserire la microSD nell’alloggiamento posizionato sotto il sensore.

Ultima funzione importante è la programmazione della modalità Privacy, in questo modo potremo disattivare (senza doverla continuare a spegnere fisicamente) la camera in determinati periodi della giornata o della settimana.

L’applicazione, Yi Home, è complessivamente ben fatta ed affidabile, semplice da utilizzare, intuitiva ed alla portata anche dell’utente meno esperto. In pochissimi clic si potranno raggiungere tutte le informazioni desiderate.

1 di 6

Yi Dome Guard: conclusioni

1 di 2

In conclusione la Yi Dome Guard è una IP camera da interno di tutto rispetto, in linea con la fascia di prezzo in cui è stata posizionata, ma che non porta nulla di nuovo rispetto alla concorrenza. Gli aspetti positivi sono molti, se dovessimo invece osservare da vicino gli eventuali negativi, noteremmo dimensioni fin troppo grandi, plastiche non di qualità ed un sistema audio forse leggermente inferiore alle aspettative.

Di seguito potete trovare la nostra videorecensione con tutti i punteggi riassuntivi.