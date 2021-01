Netflix sta sperimentando una nuova funzionalità mobile per Android che consente agli utenti di impostare un tempo entro cui un film o una serie che stiamo guardando verrà sospesa. Lo strumento consente agli spettatori di impostare il timer per 15, 30 o 45 minuti, o terminare al minuto specificato quando attivato.

“Questo test è l’ultimo esempio: un nuovo timer che offre ai membri un maggiore controllo sulla loro esperienza visiva semplicemente scegliendo il loro programma o film preferito e impostando un timer senza doversi preoccupare di metterlo in pausa prima che sia finito”, ha riferito un portavoce di Netflix. “Sperimentiamo con questi tipi di test e implementeremo la funzione in modo più ampio solo se scopriremo che migliora l’esperienza dei membri”.

Un timer per tutte le occasioni

La funzione è disponibile solo su dispositivi Android selezionati ed è limitata ai profili per adulti in questo momento, anche se potrebbe essere un’ottima opzione per i genitori che desiderano limitare il tempo di utilizzo dei propri figli. Alcuni degli altri modi in cui questo strumento potrebbe essere utile includono l’incrementare il tempo di streaming in base a un allenamento o per la visualizzazione passiva prima di andare a dormire.

Per i pochi fortunati con la funzione abilitata sul proprio dispositivo mobile Android, basta cercare l’opzione dopo aver fatto partire un un titolo sulla piattaforma. L’opzione si trova nell’angolo in alto a destra dello schermo come un’icona dell’orologio o del timer. Da lì, sarete in grado di impostare il timer per il titolo che state visualizzando.

