Negli scorsi giorni, TIM ha deciso di fare delle piccole modifiche alle sue tariffe operator attack. Buone notizie per chi vuole passare all’operatore da ho. Mobile o Lycamobile. Per questi, infatti, è ora disponibile TIM Wonder. Minuti e tanti Giga ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Questo è un ottimo momento per tutti coloro che hanno intenzione di provare il servizio TIM. L’azienda, infatti, sta proponendo una marea di offerte operator attack molto interessanti. Quella di cui parliamo oggi è, appunto, TIM Wonder. Ecco cosa comprende e come fare per attivarla.

TIM Wonder: ecco il contenuto e a chi è rivolta

Siamo certi che TIM Wonder farà gola a molti utenti. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! La tariffa comprende Base e Chat. In pratica, gli utenti non consumano i Giga su app come WhatsApp. La promo è compatibile con UNICA. Chi ha la linea fissa a casa può ottenere Giga illimitati!

La promo è rivolta solo a coloro che decidono di passare all’operatore da ho. Mobile e Lycamobile. L’attivazione può essere effettuata solamente online. É previsto un costo di attivazione pari a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In via promozionale, il primo mese di tariffa è gratis. Non è stata annunciata una data di scadenza della promo. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Tim.it