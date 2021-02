Special 100 Digital Edition è la nuova tariffa operator attack di Vodafone. Lanciata già da qualche settimana, permette ad alcuni nuovi clienti di ricevere un pacchetto completo di contenuti ad un prezzo strepitoso. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di modificare la lista degli utenti che possono accedere alla promo. Ecco tutti i dettagli.

Dal 1 febbraio 2021, Special 100 Digital Edition non è più attivabile da chi proviene da ho. Mobile. Al suo posto, entrano in lista CoopVoce e Tiscali Mobile. Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda Iliad e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile e Lycamobile). Cosa comprende il pacchetto? Scopriamolo insieme.

Vodafone Special 100 Digital Edition: tutti i contenuti

Special 100 Digital Edition è una delle tariffe Vodafone più vantaggiose di sempre. Questa, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro. É incluso nel prezzo, il programma di fedeltà Happy Black. Inoltre, i servizi di reperibilità come Chiamami & Recall sono a costo zero.

Come già accennato in precedenza, possono richiedere l’attivazione della promo, tutti coloro che passano all’operatore da Iliad e altri MVNO (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e Lycamobile). Il costo di attivazione è in promozione a solo 0.01 euro. La tariffa viene proposta nei punti vendita dell’operatore con Smart Pay, tuttavia, è anche possibile richiedere l’addebito su credito residuo. Nel caso di pagamento con Smart Pay, Vodafone garantisce il prezzo bloccato della tariffa ben 24 mesi. Al momento non è stata comunicata una data di termine promo. Restare in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it