Nonostante WhatsApp abbia tranquillizzato gli utenti in merito alla sicurezza della loro privacy, in molti sono ancora decisi a passare a servizi concorrenti. Tra i più gettonati, ovviamente, troviamo il già molto famoso Telegram. Nelle scorse ore, questo ha dato un ulteriore colpo alla casa di Facebook con l’introduzione di una funzione richiesta da tutti. Sia su Android che iOS è finalmente possibile trasferire le chat e i contatti da un’app all’altra. Scopriamo come funziona.

Sono molti gli utenti che utilizzano WhatsApp che non hanno ancora deciso di abbandonarlo per non perdere chat e contatti. Da ora, ciò non sarà più un problema grazie all’arrivo di una funzione che permette, in semplici mosse, di trasferire le chat da un social all’altro. Ecco come si fa.

Telegram: trasferire le chat da WhatsApp

Grazie al nuovo update di Telegram è ora possibile importare le chat di WhatsApp in maniera molto semplice. La funzione è disponibile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS. Qui di seguito vi andiamo a riportare la procura per entrambi.

dispositivi Android

Aprire l’app WhatsApp. Entrare nella chat che si vuole esportare. Cliccare sui tre puntini vicino vicino l’icona del telefono. Scegliere la voce “Altro”. Cliccare su “Esporta chat”. Scegliere “Telegram”.

dispositiv iOS

Aprire WhatsApp. Entrare nella chat che si vuole esportare. Cliccare sull’icona del contatto in alto. Selezionare la voce “Esporta chat”. Scegliere “Telegram”.

Al momento non è stata rilasciata una funzione in grado di esportare più chat contemporaneamente. Se volete, quindi, migrare tutte le vostre chat da WhatsApp a Telegram, dovrete farlo selezionandone una alla volta. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: telegram.org