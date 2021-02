Bloccare una proteina può aumentare la forza e resistenza nei topi anziani

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che bloccare l’attività di una singola proteina nei topi anziani per un mese ripristina massa e forza dei muscoli avvizziti e li aiuta a correre più a lungo su un tapis roulant. Al contrario, l’aumento dell’espressione della proteina nei topi giovani provoca l’atrofia e l’indebolimento dei loro muscoli. “Il miglioramento è davvero abbastanza drammatico”, ha detto Helen Blau, autrice principale dello studio. “I topi anziani sono circa dal 15% al ​​20% più forti dopo un mese di trattamento e le loro fibre muscolari sembrano muscoli giovani. Considerando che gli esseri umani perdono circa il 10% della forza muscolare ogni decennio dopo i 50 anni circa, questo è abbastanza notevole”.

La proteina con effetto negativo sui topi

Gli scienziati hanno dimostrato che la quantità della proteina, chiamata 15-PGDH, è elevata nel muscolo vecchio ed è ampiamente espressa in altri tessuti vecchi. Gli esperimenti condotti su tessuti umani fanno sperare in un futuro trattamento per la debolezza muscolare che si manifesta con l’avanzare dell’età.

La perdita muscolare durante l’invecchiamento è nota come sarcopenia. È dovuto a cambiamenti nella struttura e nella funzione muscolare: le fibre muscolari si restringono e il numero e la funzione delle centrali cellulari note come mitocondri diminuiscono.

Blau ed i suoi colleghi sono da tempo interessati alla comprensione della funzione muscolare dopo un trauma muscolare e in malattie come la distrofia muscolare di Duchenne. In precedenza, hanno scoperto che una molecola chiamata prostaglandina E2 può attivare le cellule staminali muscolari che entrano in azione per riparare le fibre muscolari danneggiate.

“Ci siamo chiesti se questo stesso percorso potrebbe anche essere importante per l’invecchiamento”, ha detto Blau. “Siamo rimasti sorpresi di scoprire che la PGE2 non solo aumenta la funzione delle cellule staminali nella rigenerazione, ma agisce anche sulle fibre muscolari mature. Ha un potente duplice ruolo.”

I livelli di prostaglandina E2 sono regolati da 15-PGDH, che la scompone. I ricercatori hanno utilizzato una versione altamente sensibile della spettrometria di massa, determinando che rispetto ai topi giovani, i livelli di 15-PGDH sono elevati nei muscoli degli animali più anziani e i livelli di prostaglandina E2 sono inferiori.

Foto di Alexas_Fotos da Pixabay