L’operatore telefonico virtuale di TIM, Kena Mobile, ha deciso di lanciare un’interessante promozione per tutti coloro che vogliono attivare una nuova numerazione. Stiamo parlando, ovviamente, di un pacchetto completo di contenuti ad un prezzo esclusivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile continua a far parlare di sé grazie alle sue tariffe super competitive. Quella che vogliamo portare all’attenzione oggi, in particolare, riguarda tutte le nuove numerazioni. Cosa ha riservato l’azienda ai nuovi clienti? Andiamo a vederlo.

Kena Mobile 7,99: impossibile resistere alla nuova promo

Siete stanchi dei vincoli contrattuali del vostro operatore e volete cambiare aria? Kena Mobile ha quello che fa al caso vostro. Kena 7,99 è la tariffa che offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli di nessun tipo e, inoltre, sono compresi nel costo anche tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Chiama Ora, ecc.

Come già accennato ad inizio articolo, Kena 7,99 è dedicata a tutti coloro che attivano una nuova numerazione. Essendo una tariffa promozionale, non è previsto nessun costo di attivazione + SIM. La richiesta della nuova SIM può essere effettuata online, tramite call-center, tramite app o presso un qualsiasi centro autorizzato Kena Mobile. In caso di acquisto online o presso call-center, la spedizione della SIM è gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it