L’operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, si schiera nuovamente contro Iliad. Nelle scorse ore, questo ha reso disponibili 2 nuova tariffe per i clienti che decidono di passare dall’operatore francese, e non solo. Tali tariffe, sono attivabili solamente presso i punti vendita aderenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile combatte la poca fiducia degli utenti a suon di promozioni. Nelle scorse ore, due promo speciali sono arrivate nei negozi dell’operatore. Stiamo parlando, ovviamente, di ho. 5,99 e ho. 7,99 BTL. Ecco cosa comprendono.

ho. Mobile: tutti i dettagli delle nuove tariffe

ho. 5,99 e ho. 7,99 BTL sono un ottimo compromesso per coloro che non sono soddisfatti del servizio di Iliad o di alcuni operatori virtuali. Entrambe le tariffe risultano essere a tempo limitato. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli di ognuna.

ho. 5,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. 5,99 euro al mese.

al mese. Nessun vincolo.

Servizi inclusi.

ho. 7,99 BTL

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps.

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. 7,99 euro al mese.

al mese. Nessun vincolo.

Servizi inclusi.

Come già accennato, entrambe le tariffe possono essere attivate solo presso i punti vendita dell’operatore virtuale. Possono sottoscriverle, tutti coloro che passano ad ho. Mobile da Iliad o altri MVNO (esclusi Kena Mobile, Very Mobile). É previsto un costo per la SIM pari a 0,99 euro. L’attivazione, invece, è gratuita. Al momento non è stata comunicata una data di termine promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it