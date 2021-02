Instagram potrebbe provare a emulare un altro elemento del design di TikTok con un nuovo feed verticale per le Storie. Navigare con passaggi verticali farebbe sì che le storie si comportino più come Reels, la funzione video in formato breve che l’azienda ha aggiunto per competere meglio con TikTok.

Il feed verticale non è in fase di test, ha confermato Instagram, ma il codice per la modifica in realtà è già in fase di sviluppo in base allo screenshot pubblicato su Twitter dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi. Non si vede molto dall’immagine, ma è la dimostrazione che Instagram sta almeno considerando l’adeguamento alle sue funzionalità in continua espansione.

Reels e il nuovo feed verticale per le Storie

La simulazione di Reels (che, a sua volta, è stata fortemente “ispirata” da TikTok) unirebbe in un certo senso i vari feed di Instagram. Se le Storie diventassero un’esperienza verticale, non solo corrisponderebbe a Reels, ma anche alla caratteristica originale dell’app: lo scorrimento del feed. IGTV funzionerebbe comunque in modo leggermente diverso; quei video sono sepolti in una griglia verticale nei profili, ma presentano una navigazione orizzontale non appena inizi a guardare.

L’azienda sta già testando le modifiche al tipo di contenuto che può essere aggiunto alle Storie e cambiare il modo in cui queste vengono visualizzate potrebbe essere il passo successivo di questo processo di semplificazione.

Foto di Solen Feyissa da Unsplash