Si parla di un visore VR di Apple da oramai diversi anni. Dopo un lungo periodo di silenzio in merito all’argomento, interessanti novità sono giunte da una fonte definita certa. Le informazioni, divulgate dal noto sito The Information parlano non di uno, ma di due dispositivi VR/AR nel futuro di Apple. Da una parte abbiamo il tanto chiacchierato visore VR, dall’altra, degli esclusivi occhiali smart. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Tra i due prodotti in arrivo, quello decisamente più atteso è il visore VR. Questo si prospetta essere qualcosa di rivoluzionario. Come al solito, Apple sta lavorando ad un prodotto che cambierà completamente il modo di utilizzare i visori. Quali saranno le caratteristiche chiave?

Apple: il visore VR avrà degli schermi 8K

Stando a quanto riportato dal The Information, il visore VR della mela morsicata sarà dotato di diverse fotocamere in grado di captare la realtà e digitalizzarla. Uno dei punti di forza, saranno i display. Apple, infatti, utilizzerà degli schermi 8K per rendere l’esperienza utente qualcosa di davvero unico. Grazie a questi, si potrà utilizzare il visore senza affaticare eccessivamente la vista (cosa comune con gli attuali visori in commercio). Lo scopo è quello di lanciare sul mercato qualcosa di completamente differente. Ci riuscirà?

Quello che Apple ha intenzione di creare è decisamente molto interessante. Le tecnologie di questo tipo, però, sono ancora molto costose. Le fonti del The Information hanno confermato che il visore non avrà un costo basso. Si parla, infatti, di più di 3000 euro. Ricordiamo che dopo di questo, arriveranno sul mercato anche degli occhiali smart, su di questi, però, poco si sa ancora. Al momento non è stato confermata la data di lancio. Ciò che è certo è che non li vedremo prima della fine del 2022. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: yankodesign.com