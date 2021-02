Malattia di Crohn, scoperto qual è il suo “tallone d’Achille”

Un gruppo di ricercatori ha dimostrato che i pazienti con malattia di Crohn hanno una sovrabbondanza di un tipo di batteri intestinali chiamato Escherichia coli aderente-invasivo (AIEC), che promuove l’infiammazione nell’intestino. I loro esperimenti hanno rivelato che un metabolita prodotto dai batteri interagisce con le cellule del sistema immunitario nel rivestimento dell’intestino, innescando l’infiammazione. Interferire con questo processo, riducendo l’approvvigionamento di cibo dei batteri o eliminando un enzima chiave nel processo, ha alleviato l’infiammazione intestinale in un modello murino della malattia di Crohn.

Il punto debole della malattia di Crohn

Per trovare questo “tallone d’Achille”, il dott. Longman ed i suoi colleghi hanno preso di mira un processo che i batteri AIEC utilizzano per convertire un sottoprodotto della fermentazione dello zucchero nell’intestino per crescere . Nello specifico, l’AIEC utilizza l’1,2-propandiolo, un sottoprodotto della degradazione di un tipo di zucchero chiamato fucosio che si trova nel rivestimento dell’intestino. Quando l’AIEC converte l’1,2-propandiolo, produce propionato, che lo studio ha mostrato interagisce con un tipo di cellula del sistema immunitario. Questo innesca una cascata di infiammazione che porta alla sintomatologia della malattia di Crohn.

Successivamente, i ricercatori hanno ingegnerizzato geneticamente i batteri AIEC per non avere un enzima chiave in questo processo chiamato propandiolo disidratasi. Senza esso, i batteri non provocano una cascata di infiammazione in un modello murino di morbo di Crohn. Riducendo l’apporto disponibile di fucosio nell’intestino dell’animale si riduce anche l’infiammazione. “La modifica di una via metabolica in un tipo di batterio può avere un grande impatto sull’infiammazione intestinale”, ha detto l’autrice co-responsabile dello studio, la dott.ssa Monica Viladomiu.

Foto di Alicia Harper da Pixabay