Siete under 30 e volete provare la nuova tecnologia 5G? WindTre ha quello che fa per voi. L’operatore telefonico ha pensato bene di lanciare la sua tariffa 5G incentrata pienamente sui giovani. Il prezzo, ovviamente, è più vantaggioso rispetto a quello delle classiche tariffe 5G. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono sempre più gli operatori che propongono offerte 5G per i loro clienti. Fino ad ora, non avevamo mai visto, però, una promo di questo tipo incentrata completamente sui giovani. Ecco cosa comprende la Young 5G Easy Pay di WindTre.

WindTre Young 5G Easy Pay: il 5G ad un prezzo accessibile

Si chiama Young 5G Easy Pay, la nuova tariffa WindTre rivolta ai giovani under 30 che vogliono provare la tecnologia 5G. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 5G. Il prezzo mensile da sostenere è di 14,99 euro! La tariffa include anche l’opzione EDU Time (50 GB inclusi per un mese da utilizzare tra le 8:00 e le 15:00 dal lunedì al sabato). Un ottimo compromesso per chi vuole un pacchetto completo senza eccedere con i costi.

Come è intuibile dal nome, la tariffa risulta essere attivabile solo con opzione Easy Pay (pagamento con carta di credito o carta conto). Young 5G Easy Pay è sottoscrivibile da tutti i clienti che hanno meno di 30 anni. I nuovi clienti hanno la possibilità di pagare una quota di attivazione scontata di 6,99 euro, invece di 49,99 euro, a patto che mantengano la tariffa per almeno 24 mesi. Al momento, non è stata comunicata una data di termine promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Windtre.it