A quanto pare sembra che molte celebrità vadano pazze per i meteoriti e che si siano trasformate in collezionisti di rocce spaziali. Sembra infatti che molte star abbiano intenzione di partecipare all’asta prevista per la prossima settimana da Christie’s, dove le offerte per questi frammenti di roccia provenienti dallo spazio saranno sicuramente cifre astronomiche.

Meteoriti all’asta: le star impazziscono per loro

Da Christie’s saranno messi in vendita la miglior offerente, oltre 70 meteoriti, Tra di essi vi sono circa una dozzina di frammenti della Luna e di Marte, alcune rocce spaziali provenienti da chissà dove nell’universo e un meteorite la cui forma ricorda vagamente il corno di un animale.

Per questi gioielli spaziali si dovranno però pagare delle cifre anch’esse spaziali. Ad esempio uno dei meteoriti lunari è stimato in pre-asta a circa 250.000 $. Ma secondo gli esperti le rocce spaziali più grandi potrebbero arrivare anche a qualche milione di dollari.

Tra i probabili acquirenti di questi frammenti dell’Universo vi sono personaggi di spicco come Elon Musk. Il CEO di Spsce X infatti ritiene che siano, letteralmente, oggetti fuori dal mondo e vuole assicurarsi di possederne qualcuno. Anche il regista Steven Spielberg, l’attore Nicolas Cage e il violoncellista Yo-Yo Ma, che – come il CEO di SpaceX parteciperanno all’asta, disposti a pagare prezzi molto alti per possedere un piccolo frammento di Universo.

Un frammento di Universo è qualcosa di davvero prezioso

James Hyslop, banditore di Christie, spiega che il prezzo per i meteoriti è così alto data la loro rarità. Basti pensare che il peso di ogni meteorite conosciuto è inferiore alla produzione annuale di oro in tutto il mondo. Inoltre, sono anche dei frammenti di rocce provenienti da mondi lontani chissà quanto e di certo catturano l’immaginazione umana.

A tal proposito Hyslop ha dichiarato al Guardian: “tutti noi abbiamo guardato il cielo notturno e pensato ‘cosa c’è là fuori’? C’è dunque qualcosa di molto speciale in un oggetto che è davvero caduto dal cielo.”

Al momento la più grande collezione di meteoriti sul nostro Pianeta appartiene al milionario indiano Naveen Jain, intenzionato anche a voler estrarre oro e platino sulla Luna. L’intera collezione ha un valore di 5 milioni di dollari.

Ph. Credit: Christie’s