Vodafone continua a sorprendere con le sue tariffe operator attack. Dopo avervi parlato della Special 100 Digital Edition, oggi, ci soffermiamo sulla versione light, Special 50 Digital Edition. In cosa consiste la tariffa e chi può attivarla? Andiamo a scoprirlo insieme.

Vodafone è senza dubbio uno degli operatori telefonici più efficienti presenti sul territorio italiano. Forte della migliore copertura del paese, è anche uno dei più costosi. Per fortuna, però, anche lui ha deciso di lanciare una serie di promozioni speciali dedicata ad alcuni specifici clienti. Il prezzo è davvero interessante!

Vodafone Special 50 Digital Edition: ecco cosa comprende

Volete provare il servizio Vodafone ma non volete spendere troppi soldi? Special 50 Digital Edition è la tariffa operator attack che vi fa risparmiare, senza sacrificare nulla. Questa, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile è di soli 7 euro! Sono inclusi nel prezzo, anche i servizi come hotspot personale, chiamami e racall. Parliamo di una delle promo più economiche mai lanciate dall’operatore.

La tariffa può essere attivato solo dai nuovi clienti che passano a Vodafone da Fastweb, PosteMobile e atri MVNO (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile). Essendo una tariffa speciale, il costo di attivazione è totalmente gratuito. Nel caso di acquisto online, inoltre, la spedizione della SIM a casa è anch’essa gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine promo. Vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it