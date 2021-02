Grossa delusione per tutti coloro che aspettavano il lancio di iPhone SE 3 all’inizio del 2021. Stando a quanto comunicato da un noto analista di JP Morgan Chase, lo smartphone low-cost di Apple non arriverà quest’anno. L’azienda vuole spingere al massimo le vendite degli iPhone 12 e quelle del modesto iPhone SE 2. Il nuovo modello di quest’ultimo arriverà solo nei primi mesi del 2022. Ecco come sarà.

Gli iPhone SE sono sempre richiesti a gran voce dagli utenti. Sia la prima generazione, che la seconda, hanno colpito positivamente tutti per la capacità di coniugare qualità e convenienza in maniera eccellente. iPhone SE 3 si prospetta essere una vera e propria rivoluzione del mercato degli smartphone low-cost. Peccato, però, che bisognerà attendere ancora un po’ prima di poterlo toccare con mano.

Apple: iPhone SE 3 sarà ispirato ad iPhone 11

Il nuovo iPhone SE sarà completamente differente dall’attuale versione presente sul mercato. Si parla, infatti, di un dispositivo dal design simile a quello di iPhone 11, con un display LCD da 6.1 pollici. Nonostante la configurazione borderless del display, non ci sarà nessun Face ID, ma un Touch ID integrato nel tasto di accensione. Il chip, molto probabilmente, sarà l’A14 Bionic degli iPhone 12. Non ci sarà, però, il supporto per le reti 5G. Ultima interessante caratteristica, sarà la fotocamera. Per la prima volta nella storia degli iPhone SE, verranno introdotti ben due obiettivi da 12 Mpx. La qualità degli scatti sarà decisamente migliore rispetto alla generazione precedente.

Le caratteristiche appena citate, associate al prezzo “basso” che contraddistingue la linea, faranno del dispositivo un vero e proprio must-have. Lo scopo di Apple sarà quello di convincere gli utenti Android a passare al mondo della mela morsicata. Ci riuscirà? Come già detto, il dispositivo è atteso per i primi mesi del 2022. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com