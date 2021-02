L’anno scorso Tesla ha attirato un copioso numero di sguardi indiscreti dopo essere diventata l’azienda automobilistica più preziosa al mondo, con un impressionante aumento del 700% del valore delle sue azioni. I processi produttivi non differiscono da quello dei suoi più diretti concorrenti, prevedendo l’uso di robot e processi automatizzati. Ma tutto il fascino dell’azienda di Elon Musk è nella produzione dei suoi veicoli completamente elettrici, ovvero Model 3 e Model Y.

Dal suo account ufficiale, Tesla ha rivelato in alcuni video recenti parte del processo di produzione dei suoi veicoli elettrici. Con un movimento ripetitivo e sincronizzato, la produzione mostra il processo automatizzato di stampa di lastre metalliche che sono destinate alla linea di produzione di auto elettriche nello stabilimento di Freemont, in California.

Stamping Model Y body parts at our Fremont factory pic.twitter.com/qbLrYowJRC — Tesla (@Tesla) January 24, 2021

Nessun segreto

Queste produzioni si aggiungono a un altro video ufficiale dell’azienda di Elon Musk, che mostra il processo di produzione delle batterie utilizzate dalle auto elettriche di Tesla. Questo video faceva parte di una campagna della casa automobilistica per reclutare nuovi candidati per varie posizioni nelle sue fabbriche in Texas, negli Stati Uniti, e a Berlino, in Germania.

Poco più di due anni fa, la società ha prodotto un video time-lapse, che mostrano come viene costruita una Tesla Model 3 dall’interno del veicolo che corre da un capo all’altro della linea di produzione.

Photo by Aditya Chinchure on Unsplash