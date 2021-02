Covid-19, il plasma convalescente può aumentare il rischio di mutazioni

Secondo un recente caso, il plasma convalescente in pazienti affetti da Covid-19 non apporta benefici, anzi aumenta il rischio di mutazioni

Un gruppo di medici britannici che hanno seguito un paziente con cancro ed infetto da Covid-19 hanno documentato come il virus sia mutato dopo che l’uomo è stato trattato con plasma convalescente. Il caso di studio suggerisce che l’uso di plasma sanguigno donato dai sopravvissuti al Covid-19 potrebbe aver esercitato una pressione sufficiente sul virus per costringerlo a evolversi. Ciò comporta meno suscettibilità agli anticorpi del sistema immunitario che normalmente combattono le infezioni, secondo il rapporto pubblicato sulla rivista Nature.

Covid-19 ed il plasma convalescente

Anche se il plasma convalescente non sembrava danneggiare il paziente, non offriva alcun chiaro beneficio, ha detto Ravindra Gupta, autore principale dello studio. Dovrebbe essere usato con cautela nelle persone con condizioni immunitarie croniche, ha detto, preferibilmente in studi clinici o in ambienti attentamente controllati.

Il rapporto suggerisce anche che numerose mutazioni potrebbero emergere tra i pazienti che hanno sia un sistema immunitario compromesso che infezioni croniche. “Quando il virus ha la possibilità di stare in una persona per molto tempo e si replica per settimane e mesi, impara a combattere il sistema immunitario”, ha detto Gupta. Si tratta di “pressione sul virus”.

Nel complesso, il Covid-19 sta mutando in modo relativamente lento. Questo perché è un virus in rapido movimento che gli dà poco tempo per evolversi. In questo caso, tuttavia, il paziente ed i suoi medici hanno combattuto il virus per 102 giorni dal momento in cui è stato diagnosticato fino alla sua morte. Al paziente è stato diagnosticato il Covid-19 in un ospedale locale nella primavera del 2020. È stato successivamente portato negli ospedali dell’Università di Cambridge per cure più intensive.

Allo stesso tempo, i campioni venivano inviati per il profilo genetico. Ciò ha portato a un’istantanea della mutazione del virus nel tempo, ha permesso ai ricercatori di concentrarsi su dove, come e quando l’agente patogeno è cambiato con il passare dei mesi.