Alimentazione: ecco alcuni cibi popolari che possono causare problemi

Quando parliamo di alimentazione è importante trovare il giusto mix di alimenti adatto ai tuoi obiettivi di salute e benessere. Tuttavia, molti cibi che sembrano sani all’esterno sono tutt’altro. In effetti, alcuni dei cibi popolari che mangi ogni giorno potrebbero farti ammalare, dal causare problemi digestivi imprevisti al contribuire a casi di malattia cronica. Non bisogna mai consumare cibi eccessivamente in quantità e frequenza, ma avere un’alimentazione sana ed equilibrata.

Occhio a questi cibi nella vostra alimentazione!

Vediamo alcuni alimenti che, nonostante molti pensano siano perfettamente sani, il loro eccessivo nella dieta possono portate a svariati problemi, leggeri o anche più gravi.

Olio di canola. Comunemente usato nel preparazione di tutto, dalle patatine fritte ai prodotti da forno, è un subdolo contributore alla cattiva salute, dicono gli esperti. L’olio di canola è “ricco di grassi omega-6, che sono infiammatori”, spiega la nutrizionista funzionale Monica Ruiz-Noriega. “Quando il consumo di grassi omega-6 è più di tre volte superiore a quello degli omega-3, si produce uno stato di infiammazione cronica che contribuisce allo sviluppo di molte malattie croniche, come il diabete 2, il diabete e le malattie cardiovascolari”.

Ostriche. Mentre i crostacei possono far parte di una dieta sana, le ostriche possono causare seri problemi di salute, soprattutto se vengono consumate crude. “Le infezioni da vibrio vulnificus batterio, che hanno maggiori probabilità di infettare le ostriche, portano a sintomi come diarrea, vomito, reazioni cutanee e, peggio, setticemia, una grave infezione del sangue che causa la morte”, spiega Davina Ramkissoon, esperto nutrizionista.

Barrette proteiche. Sono molto utilizzate sia per apportare un quantitativo extra di proteine, quindi per mettere massa muscolare, sia come pasto sostitutivo, e quindi per dimagrire. Potresti mettere a repentaglio la tua salute. “Molte barrette proteiche tradizionali “sono purtroppo ancora ricche di grassi e zuccheri”, afferma Trista Best, dietista registrata presso Balance One Supplements. Inoltre, non bisogna mai esagerare e superare la dose consigliata.

Bistecca Alla Tartara. La bistecca alla tartara può essere un alimento base in molti ristoranti raffinati, ma le sue materie prime ne fanno un grave rischio per la salute. A base di carne di manzo macinata cruda e spesso condita con un tuorlo d’uovo crudo, il piatto può mettere a rischio di gravi infezioni batteriche chiunque lo consumi. In uno studio del 2000 su donne incinte infettate da toxoplasma gondii, un parassita che può causare malattie e morte, fino al 63% delle infezioni è stato attribuito al consumo di carne poco cotta o stagionata.