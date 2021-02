Snapchat sta introducendo una nuova funzionalità che si chiama Controllo amici. Su Snapchat, avere qualche amico potrebbe dargli accesso alla nostra storia e forse anche alla nostra posizione, a seconda delle impostazioni di Snap Map, quindi l’app vuole assicurarsi che tutti nella lista di amici siano amici effettivi.

Questa funzione potrebbe contribuire a rendere la piattaforma più sicura per gli utenti, se scelgono di utilizzarla. Potrebbe essere un buon modo per aiutarci a capire che potremmo ancora avere qualche amico che non vogliamo vedere i nostri post. La funzione verrà implementata a livello globale su Android, nelle prossime settimane e sui dispositivi iOS nei prossimi mesi.

Snapchat, nuova funzione per la lista amici

La funzione fa parte di una spinta di Snap per rendere Snapchat un luogo più amichevole, inclusa l’aggiunta di nuove risorse e integrazioni con il Progetto Trevor per i giovani LGBTQ e MindUP per i genitori che cercano di comprendere e supportare i loro figli adolescenti. Il social network sta anche ottenendo un’ulteriore integrazione con il Crisis Text Project per le persone che cercano assistenza per la salute mentale.

Se desideriamo fare un controllo possiamo vedere il nostro elenco di amici accedendo al profilo e toccando I miei amici. Possiamo rimuovere un amico toccando e tenendo premuto il suo nome finché non visualizziamo il menu Blocca / Rimuovi amico.