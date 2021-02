Continuano le mega promo di Vodafone. Questa volta, il bersaglio sono alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso commerciale. Tramite un dedicato SMS winback, l’operatore li incita a ritornare in casa con una tariffa speciale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone contro tutti. Dopo aver lanciato diverse tariffe operator attack, ecco che l’azienda ha anche deciso di proporre anche una promozione winback. In queste ore, diversi ex utenti stanno ricevendo un messaggio che gli permette di attivare, per un periodo di tempo limitato, una tariffa tutto incluso ad un prezzo molto speciale. Ecco in cosa consiste.

Vodafone: minuti, messaggi illimitati e 100 GB per gli ex clienti

La promo che Vodafone sta proponendo ad alcuni ex clienti è la Special 100 Digital Edition. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro al mese. Sono compresi nel prezzo anche i servizi essenziali come hotspot personale e recall.

La promo può essere attivata presso i punti vendita aderenti e presso il sito ufficiale Vodafone, solo dagli ex clienti che hanno ricevuto lo specifico SMS winback. La data di scadenza della promo dipende da utente ad utente ed è indicata all’interno dell’SMS. Trattandosi di una promo speciale, il costo di attivazione e della SIM è di solo 0.01 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa è anch’essa gratuita. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it