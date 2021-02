Il sistema operativo Android 12 di Google è atteso per il debutto durante quest’anno. Una versione beta potrebbe essere lanciata entro le prossime due settimane se il colosso della tecnologia si attiene alla sua solita sequenza temporale. In vista del lancio previsto, il sito XDA Developers ha pubblicato alcuni screenshot che sembrano mostrare un primo assaggio di quello che sarà la prossima versione di Android. Secondo quanto riferito, gli screenshot provengono da una prima bozza di un documento di Google trapelato online. Ovviamente come di consueto il documento trapelato e gli screenshot non sono stati ufficializzati, quindi prendete il tutto con le pinze.

Impostazioni sulla privacy rinnovato e nuovo widget di conversazione

Supponendo che le informazioni siano vere, Android 12 verrà lanciato con nuovi widget e nuove utili funzionalità per la privacy. Secondo quanto riportato, il nuovo sistema operativo avviserà ogni volta che un’app utilizza la fotocamera o il microfono e dà la possibilità di disabilitare la fotocamera, il microfono e l’accesso alla posizione del telefono attraverso un menu delle impostazioni sulla privacy rinnovato.

Android 12 potrebbe anche includere un nuovo widget di conversazione che mostra le chiamate perse, i messaggi recenti e gli stati delle attività. La nuova combinazione di colori adottata parrebbe beige negli screenshot trapelati, ma potrebbe essere determinata dalla foto di sfondo che utilizziamo. Anche il pannello delle notifiche potrebbe ricevere modifiche al design e il pannello delle impostazioni rapide potrebbe presentare meno pulsanti con una forma più arrotondata. In attesa di dettagli ufficiali da parte di Google prendete quanto riportato con le proverbiali pinze.

Ph. Credit: XDA Developers