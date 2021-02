Le Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition sono auricolari in-ear di fascia alta, dotati di alcune interessanti peculiarità che permettono loro di distinguersi dalla massa di prodotti dello stesso tipo, riuscendo ad essere ideali per una determinata tipologia di utenti.

Il case è realizzato interamente in plastica, ha dimensioni non particolarmente esigue, dato il suo essere 80 x 42 x 45 millimetri, condizione che renderà più complicato il trasporto nella tasca dei pantaloni o in un marsupio, poiché risulta essere a tutti gli effetti abbastanza ingombrante. E’ in plastica lucida, con trama in simil carbonio nella parte interna, che trattiene leggermente le impronte; molto bello è il contrasto con una forte colorazione arancione nel momento in cui viene aperto.

La sua caratteristica principale è l’essere completamente impermeabile, è dotato di certificazione IP67 con resistenza fino a 1 metro di profondità, in modo da poterlo trasportare tranquillamente anche in ambienti estremi. Essendo anche gli auricolari dotati della stessa certificazione, Klipsch ha pensato di integrare un sistema di rimozione dell’umidità, comodissimo per evitare che a lungo andare l’acqua si possa depositare e rovinare le cuffiette; questi potrà essere utilizzato per un tempo idealmente infinito, e lo si potrà riattivare anche inserendolo nel microonde (senza cuffiette, ovviamente).

Il posizionamento delle Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition è molto ben fatto e saldo, hanno aggancio magnetico, una volta inserite non si staccheranno nemmeno rovesciando il case. In parallelo, la rimozione potrà avvenire anche con una sola mano; tuttavia, per garantire la chiusura ermetica, è stato introdotto un sistema di apertura/chiusura macchinoso, il che rende più difficile accedere alle cuffie in rapidità.

Non sono presenti pulsanti fisici, integra una batteria da 360mAh, ricaricabile tramite la presa USB type-C inserita internamente (all’esterno non era possibile per l’impermeabilità), oppure sfruttando la ricarica wireless. Secondo i test effettuati può garantire circa 24 ore di utilizzo con i vari cicli di ricarica promessi.

Auricolari in-ear

Le Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition sono auricolari in-ear pensati per lo sport, per questo presentano due gommini in silicone; il più importante è l’archetto, brevettato da Klipsch, che aggancia il prodotto nella parte interna del padiglione auricolare. In confezione ne troviamo ben 6 di differenti dimensioni, atti a cercare di garantire il confort perfetto per ognuno di noi.

L’essere in-ear non è comunque troppo invasivo o oppressivo per il condotto uditivo, chiaramente la cuffiette penetrerà, ma non tanto da dar fastidio in un utilizzo prolungato. Quotidianamente le possiamo sfruttare anche per ore e ore senza che vadano a creare difficoltà (anche se è un parere soggettivo), molto buono l’aggancio, possono essere utilizzate per qualsiasi attività (anche la corsa) e vi assicuriamo che non si sposteranno nemmeno di un millimetro.

Sono realizzate interamente in plastica opaca di colorazione nera, con contrasto nella parte interna, e finiture di pregio (in particolare la scritta Klipsch). Fortunatamente l’azienda ha voluto integrare un pulsante fisico, che occupa buona parte del diametro della cuffietta, di forma ovale, in modo da facilitare la vita dell’utente che vuole accedere rapidamente ai comandi mentre sta correndo o sta svolgendo un’attività. Il feed tattile è perfetto, i comandi sono semplici e facilmente memorizzabili (ma non possono essere modificati).

Con un doppio tocco è possibile accedere all’assistente vocale dello smartphone collegato, funzionalità molto comoda, peccato che sia necessario interrompere tutte le volte la riproduzione del brano.

Non integrano cancellazione attiva del rumore, ci si affida interamente all’isolamento passivo, il quale non raggiunge il livello sperato. Proprio per fornire la miglior comodità, le Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition non ostruiscono particolarmente il condotto, e quindi non isolano perfettamente dall’ambiente circostante, lasciandoci alla mercé del rumore se utilizzate in aree particolarmente caotiche.

E’ presente la modalità Trasparenza, regolabile in 3 livelli differenti dall’applicazione ufficiale, ma nel contempo porta una piccolissima differenza quando attivata, proprio in relazione a quanto discusso poco sopra. Sono compatibili con tutti i dispositivi in commercio, grazie alla connessione tramite bluetooth 5.0, perfettamente stabile ed in grado di raggiungere distanze notevoli.

La batteria interna delle cuffiette è da 50mAh, garantisce circa 6/7 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dal livello del volume, una durata più che soddisfacente, la quale potrà essere estesa tramite il case.

Qualità audio e microfoni

Il driver dinamico integrato è da 5 millimetri, con pieno supporto ai codec SBC, AAC e aptX per una latenza davvero minima. Il volume massimo raggiungibile è uno dei più elevati che abbia mai provato, è decisamente superiore ad esempio alle Vivo Wireless Sport, in questo modo avrete l’occasione di sovrastare il rumore ambientale, dato l’isolamento passivo poco efficace.

La qualità del suono è complessivamente discreta, i bassi sono ben presenti e dettagliati, non corposi come le Sony, ma comunque più che soddisfacenti. Le frequenze medie rappresentano l’habitat ideale delle Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition, ovvero è il range dove si riescono a muovere alla perfezione, in termini di nitidezza e dettaglio. Gli alti forse deludono leggermente, nel momento in cui raggiungiamo picchi sonori notiamo una certa distorsione ed una perdita di dettaglio, che ad oltre 250 euro non ci dovrebbe essere.

Da segnalare comunque la presenza di un’ottima applicazione mobile, dalla quale si potranno gestire gli equalizzatori, in modo da personalizzare la riproduzione cucendola addosso in relazione ai propri gusti ed esigenze, oltre che regolare il livello di trasparenza.

I 4 microfoni posizionati sulla superficie, grazie anche alla cancellazione del rumore CVC 8.0, portano ad una buona resa nel momento in cui effettueremo una chiamata. Chiaramente essendo cuffiette in-ear, catturano parte del rumore ambientale, più delle true wireless tradizionali per intenderci, nonostante comunque siano più che soddisfacenti in termini di dettaglio e nitidezza.

Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition: conclusioni

In conclusione le Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition sono buonissimi auricolari in-ear di fascia alta, che puntano tutto su una batteria più che soddisfacente, su un’ergonomia di livello, e sulla certificazione IP67. La qualità audio è complessivamente discreta, ma delude leggermente nelle frequenze elevate; i comandi fisici sono perfetti, peccato solamente che il prezzo, a conti fatti, sia fuori portata per molti di noi.

Di seguito trovate la nostra videorecensione dettagliata con i punteggi.