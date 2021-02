Il variegato panorama degli smartwatch è in continua evoluzione e vede un costante susseguirsi di modelli con le funzioni più disparate. I nuovissimi smartwatch Michael Kors, appena giunti sul mercato, uniscono una tecnologia all’avanguardia con l’eleganza e lo stile tipici del brand. I modelli Michael Kors Access Gen 5, il cui funzionamento si basa sull’innovativa tecnologia WearOS by Google, si distinguono per le funzionalità avanzate che comprendono la modalità estesa della batteria e le chiamate tramite Bluetooth. Anche il lato estetico risulta estremamente gradevole, grazie ai particolari scintillanti che li rendono eleganti e alla moda.

Gli smartwatch Michael Kors sorprenderanno i più tecnologici e salutisti

Grazie alle interessanti funzioni relative al fitness, questi smartwatch diventano ottimi alleati per la tutela della salute e del benessere, favorendo così il miglioramento dello stile di vita. In particolare, il monitoraggio ottimizzato dell’attività consente di proseguire l’allenamento in risparmio energetico e di non scaricare eccessivamente la batteria. L’app Wellness, poi, migliora ulteriormente la durata della batteria tracciando i parametri essenziali (distanza, andatura, battiti cardiaci e molto altro) in tempo reale senza sovraccaricare il processore centrale.

Inoltre, questo utilissimo strumento permette di tenere sotto controllo il livello di cardiofitness, parametro fondamentale per monitorare lo stato di salute del sistema cardiorespiratorio. Il sensore visualizza un valore la cui stima si basa sui dati dell’attività cardiaca rilevati a riposo e sui dati biometrici, allo scopo di indicare il livello approssimato di forma fisica nel lungo periodo. Un’altra utilissima funzione è il monitoraggio dell’andamento del sonno e la possibilità di impostare obiettivi di riposo; la capacità di ricarica rapida del Michael Kors Gen 5 consente di indossarlo 24 ore su 24.

Tecnologia all’avanguardia ed estetica impeccabile

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, ora è possibile personalizzare il proprio profilo in base allo stile di vita e alle abitudini (lavoro, attività sportiva, ecc.), accedervi e modificarlo facilmente in qualsiasi momento. Per aumentare la durata della batteria, sarà l’orologio a chiedere se si desidera passare alla modalità estesa. Infine, gli aggiornamenti migliorano l’esperienza d’uso grazie a una nuova tile per il telefono e agli avatar da collegare a ciascun contatto, al rapido accesso allo stato delle chiamate in corso e alla possibilità di rispondere alle chiamate in entrata dall’orologio.

Naturalmente, Michael Kors non poteva trascurare l’estetica. Il nuovo Gen 5 strizza l’occhio alla moda con diversi materiali: cinturini in maglia di acciaio e in silicone, nei classici ed eleganti colori oro, rosa e oro rosa, per avere un aspetto sempre impeccabile senza rinunciare alla tecnologia più avanzata.