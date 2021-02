Novità in casa WhatsApp. L’azienda ha appena rilasciato una nuova beta per dispositivi Android, la 2.21.3.13. Questa, porta in campo una funzione molto richiesta dagli utenti. É finalmente possibile disattivare l’audio dei video prima di inviarli. Ecco come si fa.

Tempi duri per l’app di messaggistica di Facebook. A causa delle modifiche ai termini di utilizzo, molti utenti hanno deciso di abbandonarla per passare a Telegram e simili. Riuscirà, in qualche modo, a riacquistare la fiducia? Ciò che è certo è che ci sta provando in tutti i modi. I costanti aggiornamenti e le nuove funzioni ne sono la prova. Ecco la novità principale della nuova beta Android.

WhatsApp: disattivare l’audio dei video con un semplice tap

Sono mesi che gli utenti richiedono a WhatsApp di aggiungere una funzione che permetta di togliere l’audio ai video prima dell’invio (come su Instagram). Finalmente, l’azienda ha deciso di ascoltare le richieste. La nuova beta porta in campo la possibilità di togliere l’audio ai video con un semplice tap. A partire da ora, infatti, all’interno della pagina di modifica video compare una nuova icona che, se cliccata, rimuove l’audio dal video che vogliamo inviare. Tale funzione è valida sia per le chat singole che per quelle di gruppo.

Come già accennato, la feature risulta essere presente all’interno dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Ancora, quindi, non è disponibile per tutti. Se i test della versione dovessero andare come previsto, però, arriverà per tutti già a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com