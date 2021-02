PosteMobile non si lascia sfuggire nulla. In occasione della festa degli innamorati, il noto operatore ha deciso di lanciare una mega promozione a cui è impossibile resistere. Questa, infatti, offre minuti, messaggi e Giga a meno di 5 euro al mese! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

PosteMobile è noto per le sue tariffe ricche di contenuti a basso costo. La promo lanciata per San Valentino è la già nota Creami WOW Weekend 30 GB. Questa, rimarrà in campo per un periodo di tempo limitato. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile: Creami WOW Weekend 30 GB

Creami WOW Weekend 30 GB è oramai un’icona di PosteMobile. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4g+ a soli 4,99 euro al mese. Stiamo parlando di una delle tariffe telefoniche più convenienti del mercato. Come con tutte le promo PosteMobile, non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo mensile, inoltre, i servizi essenziali come hotspot personale, Ti cerco e Richiama ora.

La promo può essere attivata esclusivamente online da coloro che decidono di acquistare una nuova SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero. É previsto un costo di attivazione + SIM pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM a casa è gratuita. Come già accennato, la promo è attivabile a tempo limitato, entro e non oltre il 14 febbraio 2021! Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it