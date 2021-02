Alcuni ricercatori sono riusciti ad insegnare ai maiali ad usare un joystick, suggerendo che sono anche più intelligenti di quanto si pensasse in precedenza. Precedentemente si è scoperto che i maiali sono in grado di svolgere una serie di compiti, inclusa la risoluzione di enigmi a scelta multipla e l’apprendimento di comandi come “sedersi”. Ora i ricercatori negli Stati Uniti affermano di aver addestrato con successo quattro maiali a manipolare un joystick e controllare un cursore su un monitor.

Sulla rivista Frontiers in Psychology gli autori dello studio hanno riferito di aver usato delle gustose ricompense per addestrare i maiali a muovere i joystick usando il muso mentre guardavano lo schermo di un computer. I ricercatori hanno quindi presentato al quartetto un videogioco in cui i maiali dovevano usare il joystick per manovrare un cursore fino a quando non si scontrava con una delle quattro strutture simili a pareti sullo schermo. In caso di collisione, il gioco emetteva un suono e il maiale riceveva un premio. Il team ha analizzato a turno le ultime 50 prove di ciascun maiale determinando la frequenza con cui colpiva un muro bersaglio con il primo movimento del cursore.

Quando i maiali diventano abili videogiocatori

I risultati rivelano che i maiali Hamlet e Omelette sono stati in grado di completare il compito meglio degli altri in schemi con due muri o un unico muro sullo schermo, ma non quando vi erano tre muri. Per Ebony e Ivory è andata diversamente. I piccoli maialini Panepinto maschi di due anni hanno avuto 15 mesi di addestramento e test; entrambi hanno fatto meglio negli schemi con tre muri o un muro, ma solo Ivory è riuscito a completare con successo lo schema con due pareti. Tuttavia, i maiali non si sono comportati così bene nel gioco come invece hanno fatto i primati non umani come le scimmie rhesus.

Mentre i ricercatori affermano che ciò potrebbe essere dovuto a differenze nella capacità di cogliere il concetto del gioco, potrebbero essere in gioco altri fattori, incluso il fatto che i maiali erano lungimiranti, avevano una destrezza limitata e dovevano continuare a guardare in alto e in basso durante il compito come risultato dello spostamento del joystick con il muso. Il team suggerisce che i touchscreen, piuttosto che i joystick, potrebbero rivelarsi preziosi per sondare ulteriormente le capacità cognitive dei suini.

La dott.ssa Emily Bethell, docente senior di cognizione sociale, ha convenuto che era necessario adattare le configurazioni sperimentali agli animali coinvolti, inoltre ha riferito che lo studio ha confermato ciò che già sapevamo: i maiali sono animali estremamente intelligenti.

Foto di Yair Ventura Filho da Pixabay